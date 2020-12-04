短影音不短了？抖音將開放上傳3分鐘影音

而這個變革，許多歐美網友第一時間反應都很錯愕，甚至用縮寫的「WTF」來表達詫異。

抖音（TikTok）以短影音起家，每部影音時長約 60 秒，但最近卻醞釀變革，將開放部分使用者上傳長達 3 分鐘的影音。

根據外媒報導，這個新功能應該已經發布好幾週了，但屬於「早期體驗」（early access）階段，因此多數用戶都還沒發現。不過，近期愈來愈多使用者發現抖音平台上有 3 分鐘長的影音，並陸續在 Twitter 上發布推文。

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

如果仔細看這些網友的推文內容，他們第一時間反應多半是錯愕，甚至用縮寫的「WTF」來表達其詫異。因為過去抖音是透過演算法提供使用者一連串 60 秒短影音，讓人像是上癮一般，忍不住一部部看下去。這樣的商業模式甚至曾引來許多批評，認為破壞人類的注意力持續範圍。

然而，當抖音將影音時長限制增加到 3 分鐘，雖然可以提供創作者更大的視覺發揮空間，但可能帶來其他市場風險。舉例來說，前好萊塢大亨 Jeffrey Katzenberg 投入大筆資金創辦的短影音平台 Quibi，每部影音長度比抖音長、但又比 YouTube 短，雖然今年 4 月才剛上線，但不受市場青睞，半年後就終止服務。

因此評論認為，如果抖音原本的活躍用戶都已經被訓練成適應 60 秒短影音模式，當抖音開始發展較長的影音內容，可能要密切觀察既有使用者的反應。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》