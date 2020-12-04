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他用GOOGLE導航竟撞見「神隱少女」神祕隧道 網友急喊：快回去！
現代人出門，靠GOOGLE衛星導航找路，是再稀鬆平常不過的事情。不過不可否認，GOOGLE導航雖然方便好用，但偶爾也是會把人帶到奇妙的荒郊小徑上。最近就有日本網友，在GOOGLE導航的指引下，竟然找到一條有如「神隱少女」的神秘通道。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter網友「ゆるるるー」最近分享一則貼文，表示他使用GOOGLE導航後，竟然走到一個神祕的單向隧道。甚至與其說是隧道，還不如說像是一根通往另一頭巨大水管，彷彿走進去的話，就會像電影「神隱少女」一樣，穿越道另一個未知世界。
原來這個隧道，是位於靜岡縣掛川市的「岩谷隧道」。隧道總長64公尺，然而僅有2公尺高，1.6公尺寬。再怎麼小型的車輛，想在這個隧道中行走，仍是件不容易的事。隧道入口旁也貼著標示，表示限高1.7公尺，並提醒「高度很矮、寬度很窄」必須小心開車。
而這個神祕的隧道，自然引起許多網友的討論，表示「看起來根本就像是個排水管啊」、「馬上想到神隱少女」、「車子硬要的話還是過得去」、「這裡不是你該來的地方！快回去！（「神隱少女」中的台詞）」。而網友也分享通過後的出口照片，證明隧道另一端，真的不會穿越到異世界。
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