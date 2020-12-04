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Discovery+串流影音明年1月推出 將持續擴展至25個國家地區

聯合新聞網 / 楊又肇

Discovery日前在財報會議中證實將推出的串流影音服務，確定將在明年1月4日於美國境內推出，並且以Discovery+作為服務正式名稱，同時將以每月4.99美元起跳價格計費。

不過，即便每月支付4.99美元，服務中依然會出現部分廣告內容，除非使用者以每月6.99美元價格訂閱才能去除所有廣告干擾。

類似運作模式，前夢工廠動畫創辦人Jeffrey Katzenberg打造的短影片串流服務Quibi，同樣也是採用兩階段收費模式，使用者必須選擇支付更高費用才能完全移除廣告內容。Discovery+也採用相同收費模式，或許也是基於有信心藉由內容吸引使用者選擇更高計費方案，同時也能透過較低計費方案與部分廣告維持營運收支平衡。

而如先前執行長David Zaslav透露說法，Discovery+服務將會以生活主題相關內容作為賣點，透過貼近使用者日常生活議題吸引觀看意願。

與目前多數內容產業相同，Discovery近年來也持續思考轉型模式，並且參考迪士尼目前在全球市場轉型模式，進而跟進加入串流影音內容服務發展，同時也開始擁抱更多內容載具，藉此與更多使用者建立連結，例如去年變與亞馬遜合作《Food Network Kitchen》節目內容，讓使用者能透過亞馬遜旗下Alexa裝置、Fire TV、平板裝置，或是藉由Android、iOS裝置觀看。

除了在美國境內推行，Discovery已經在今年11月進入英國市場，接下來則會在2021年間將Discovery+服務擴展至義大利、荷蘭、西班牙、巴西，以及部分亞洲市場，預計會將服務帶到全球25個地區提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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