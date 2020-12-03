最熱門影片第一名你肯定看過 YouTube年度榜單公布了

YouTube 年度「熱門音樂影片」榜單中可以發現今年受到疫情外國電影發行受到限制，國人更加關注本土國片，不論是票房或是電影獎項皆大放異彩創下佳績！

疫情官方資訊、創作者隱私及個人動態為今年觀眾關注焦點，今年熱門影片第一名由衛生福利部疾病管制署發布的「居家隔離、檢疫就醫注意事項」獲得最多觀看次數，這是政府官方頻道首次進入排行榜並且奪冠。

「熱門音樂影片」榜單中可以發現今年受到疫情外國電影發行受到限制，國人更加關注台灣本土國片，不論是票房或是電影獎項皆大放異彩創下佳績。不過另一方面，在熱門創作者卻是在台外國人備受矚目，「莫彩曦Hailey」、「Ku's dream酷的夢-」、「韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸」，分別拿下排行榜中的第五名、第七名及第八名，第一次呈現出多位外國人登台灣榜的特殊趨勢。

而在快速竄升創作者中，相信大家都不陌生，或許也都看過他們在今年爆紅的影片，這些竄紅創作者有獨特的特人風格，且內容上更加分眾，由「反正我很閒」奪下冠軍，今年「羅馬競技生死鬥」更在全台大學中掀起熱潮。

以下是完整 2020 YouTube 年度榜單，快來看看你看過幾部吧：

熱門影片

1.羅一鈞副組長－居家隔離、檢疫就醫注意事項（Hal yang harus diperhatikan untuk berobat saat karantina dan pengontrolan diri 衛生福利部疾病管制署

2.【重大事件】蔡阿嘎跟孕婦二伯，無端遭受襲擊！緊急送醫.... 蔡阿嘎

3. 粿粿 花蓮落下事件 完整視角 Andy Lau

4. 這群人 TGOP │請假的經典語錄 Classic Quotations for Leave Requests 這群人TGOP

5. 關於報導，我想跟家人說【黃氏兄弟】黃氏兄弟

6.中指通的歐美女優精選 / Those actresses you should know. 中指通

7. 孫生去監獄探望媽媽 心情五味雜陳【孫生又來了】 孫生又來了

8. 謝謝大家 狠愛演

9.【卑鄙源之助】卑鄙狂人：卑鄙源之助的一天！與卑鄙零距離，今年最流行的生活方式！｜反正我很閒 反正我很閒

10. 臨終前26秒奮力道別 癌末貓淚眼望主人後離開 東森新聞 CH51

熱門音樂影片

1. G.E.M.鄧紫棋【很久以後 Long After】MV （電影《可不可以，你也剛好喜歡我》主題曲) GEM鄧紫棋

2. 天堂有多遠? My Dearest Alien

Jacky Wu's Official Channel 吳宗憲官方專屬頻道

3.盧廣仲 Crowd Lu 【刻在我心底的名字 Your Name Engraved Herein】 Official Music Video （刻在你心底的名字電影主題曲）

添翼音樂 TEAM EAR MUSIC

4.TANK [ 你的情歌 Your Love Song ] Official Music Video (電影【你的情歌】主題曲) 華研國際

5.周杰倫 Jay Chou【Mojito】★ Check out "J-Style Trip" on Netflix -Travelogue, Magic and Fun! 周杰倫 Jay Chou

6.《明天會更好》cover 蕭小M feat.網紅朋友們 蕭小M

7.BLACKPINK - 'How You Like That' M/V BLACKPINK

8.曾博恩 x DJ Hauer -【TAIWAN】| Official Music Video STR Network

9.ITZY "WANNABE" M/V JYP Entertainment

10.草爺【兄弟你說】Ft. 梅海強「專屬兄弟間的情與義！」 Official Music Video含羞草

熱門創作者

1.老高與小茉 Mr & Mrs Gao

2.反正我很閒

3.嘎嫂二伯&蔡波能's Daily

4.Muse木棉花-TW

5.莫彩曦Hailey

6.野人七號部落

7.Ku's dream酷的夢-

8.韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸

9.77老大

10.大蛇丸

快速竄升創作者

1.反正我很閒

2.嘎嫂二伯&蔡波能's Daily

3.野人七號部落

4.劉芒

5.霸軒與小美 Baxuan & Mei

6.TommyTommy Japan

7.小宅實驗

8.Pan Piano

9.深夜保健室

10.宥勝去哪兒

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》