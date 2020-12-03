臉書加碼投資台灣 聚焦經濟科技人才3主軸

社群平台臉書（Facebook）今天舉辦Made by Taiwan 2020線上活動，宣布展開共創新數位台灣計畫，將涵蓋活絡社群新經濟、引領互動新科技、培育創意新人才3大主軸。

臉書自推展Made by Taiwan計畫以來，已協助全台超過10萬家中小企業透過臉書走向海外。為幫助台灣在疫情後加速數位轉型，臉書宣布啟動全新的Made byTaiwan 2020計畫，在台灣投入更多資源，共創新數位台灣的願景。

臉書全球副總裁暨亞太區總裁唐立洋（Dan Neary）表示，台灣一直是臉書在亞太區很重要的市場，臉書在台灣致力於維護選舉公正、幫助中小企業成長、協助在地社群發揮正向社會影響力。未來臉書將連結人們與各種有意義的機會，支持台灣數位轉型。

臉書台灣及香港總經理余怡慧指出，根據臉書調查，6成以上的台灣中小企業今年業績低於去年；超過3成受訪中小企業表示，過去一個月內有25%以上的營業額來自數位通路。為幫助中小企業加速數位轉型，臉書期待與政府、在地品牌、公民團體與組織並肩努力。

在活絡社群新經濟方面，臉書將加碼線上商務工具及資源，包括Facebook Shops與Instagram Shops服務正式上線，讓商家可以自由創建商店、展示商品。全新改版的Facebook跨境行銷資源中心也將上線，提供消費者洞察數據報告、線上課程、各國市場剖析及實用工具。

針對引領互動新科技，臉書全新推出的Messenger API（應用程式介面）支援Instagram上的訊息功能，協助品牌強化互動對話體驗。臉書也鼓勵品牌善用擴增實境（AR）技術，為消費者的線上體驗導入更多創意及互動元素。

在培育創意新人才方面，臉書將開設Instagram學院，於全台六都巡迴，協助青年創業家了解如何在Instagram上打造品牌與擴大商機。臉書也將開辦大學培育計畫、中小企業數位轉型計畫、數位公民培育2.0計畫，提升數位競爭力。