YouTube公布年度熱門榜單 衛福部防疫影片奪冠

YouTube今天公布台灣2020年度影片排行榜，在「熱門影片」榜單中，由衛生福利部疾病管制署發布的「居家隔離、檢疫就醫注意事項」影片獲得最多觀看次數，這是政府官方頻道首次進入排行榜並奪冠。

YouTube台灣2020年度影片排行榜類別包括熱門影片、熱門音樂影片、熱門創作者與快速竄升創作者。今年因為疫情產生的變動，不僅影響日常生活與工作，也反映在今年YouTube影片排行榜。

YouTube觀察，外國電影發行因疫情受限，促使今年國片能見度提升，不論票房或電影獎項皆創下佳績，更帶動主題曲聲勢，在「熱門音樂影片」榜單中占有3名席次，是YouTube台灣年度影片排行榜自2010年設立以來首次看見的趨勢。

YouTube表示，本次熱門影片第1名的「居家隔離、檢疫就醫注意事項」影片，反映台灣觀眾在疫情期間，除了藉由傳統媒體外，也透過YouTube積極了解防疫措施，而YouTube也成為政府分享資訊的重要管道之一。

今年榜單中，創作者陳述有關個人生活隱私和動態內容成為大眾關注焦點，在「熱門影片」排行榜中就有遭襲擊、爆料報導事件、頻道解散等與創作者個人有關的影片上榜，不只引發媒體報導，影片更有超過上萬的網友留言關切。

YouTube也發現，與情感面有關的影片，像是親情或與寵物之間羈絆，都能引起觀眾共鳴點擊觀看。雖然YouTube上的影片製作越來越專業，且主題包羅萬象，但隨手記錄的影片也有機會突破重圍，獲得高觀看次數。

今年「熱門音樂影片」榜單中涵蓋多元曲風和語言類型的影片，YouTube表示，台灣因為疫情狀況穩定，民眾得以走進戲院，讓優質國片有機會獲得更多關注，並帶動主題曲的人氣，包含鄧紫棋為電影「可不可以，你也剛好喜歡我」演唱主題曲「很久以後」奪下排行榜冠軍。

此外，11月剛獲得第57屆金馬獎最佳原創電影歌曲、由盧廣仲演唱的「刻在我心底的名字」，以及TANK演唱電影「你的情歌」同名主題曲，分別攻下熱門音樂影片排行榜第3名及第4名。