亞馬遜AWS雲端服務大當機 容量升級惹禍
電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）在美國的雲端運算網路大當機，影響到媒體企業等大型用戶，而亞馬遜今天表示，當機是因嘗試容量升級而造成。
法新社報導，亞馬遜網路服務AWS（Amazon Web Services）25日發生重大故障，甚至波及到自家創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）擁有的「華盛頓郵報」出版系統。
亞馬遜今天發布聲明說：「相對小規模的容量升級是這起事件的觸發點，但非根本原因。」
這次當機影響許多為省去管理自家伺服器，改用AWS來儲存數據的企業。
根據美國媒體報導，受影響的包括紐約地下鐵和影音串流設備廠商Roku。
「華爾街日報」也表示遭到衝擊。
AWS創建於2006年，是遠端運算服務市場的翹楚。多家研究公司稱，AWS市占率約達30-50%。
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