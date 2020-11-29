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Facebook主導的加密貨幣Libra 最快會在明年1月有限度開放使用

聯合新聞網 / 楊又肇

金融時報報導指稱，由Facebook主導推動的加密貨幣Libra，最快可能會在明年1月初以有限形式開放使用。

而依照消息指稱，Libra初期將會以1:1比例與美金兌換，之後也會開放對應其他國家發行法定貨幣，同時預期會在明年更晚時候推出複合貨幣項目，但主要還是要等各地區監管機構批准，才能確定具體發行時程。

在此之前，Facebook已經將旗下加密貨幣子公司Calibra更名為Novi Financial，同時原本數位錢包服務名稱也調整為Novi，但本身提供服務則未有改變，負責人依然由David Marcus擔任。

其中，Novi名稱源自拉丁文的「novus (新星)」與「via (通過)」的組合，藉由各別代表「創新」與「方式」，以此詮釋換上新名稱的Novi將會以創新方式提供加密貨幣服務。

相關說法表示，若以產品角度來看，服務本身其實已經完成前期準備，就等相關單位批准上線使用。除了可藉由電子錢包管理交易，使用者也能透過Facebook旗下Messenger、WhatsApp使用Libra加密貨幣，或是進一步管理餘額等項目。

就目前看法，Facebook預期會先在美國境內推動使用Libra加密貨幣，同時也預期會將此項加密貨幣帶到拉丁美洲地區使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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