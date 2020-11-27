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Facebook將面臨美國聯邦貿易委員會、數十州指控違反市場壟斷

聯合新聞網 / 楊又肇

日前由美國眾議院以多達449頁調查報告，直指與亞馬遜、Google、蘋果等公司一樣涉及市場壟斷後，Facebook接下來有可能面臨美國近40州聯合控訴。

包含華盛頓郵報路透新聞等報導指稱，美國聯邦貿易委員會 (FTC)，以及由美國數十個州檢察長組成跨黨派小組，將向Facebook提出違反市場壟斷的大型訴訟，預計會在12月初正式提訴。

目前聯邦貿易委員會與跨黨派小組尚未決定將以何種方式向Facebook提訴，其中包含以聯合形式共同提出大型訴訟，或是由各州逐一向Facebook提訴，但最快預期會在本週五左右決定。

不過，聯邦貿易委員、Facebook並未對此類報導做出任何回應。

對於Facebook違反市場壟斷的調查，包含Facebook先後收購WhatsApp、Instagram之後，似乎讓原本服務使用體驗改變，甚至影響用戶隱私問題，其中更因為Facebook後續決定將Messenger、WhatsApp、Instagram訊息內容串接，更讓監管機構質疑是否做好用戶隱私保護。

同時，Facebook坐擁龐大用戶數據，並且持續透過不同方式取得用戶隱私內容，同時限制外部服務存取Facebook數據，更讓監管機構認為Facebook藉此影響市場其他競爭對手，甚至指稱Facebook透過收購及複製競爭對手，例如當時收購Instagram，以及後來模仿TikTok提供類似短影片服務，因此讓美國眾議院等單位認定Facebook藉由數據優勢造成市場壟斷。

不過，Facebook執行長Mark Zuckberg在出席美國參議院司法委員會聽證會時，強調不認為Instagram是Facebook競爭對手，同時也說明收購Instagram與WhatsApp是為了讓服務更多元化，並且讓這些服務能被更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 華盛頓郵報 司法 Facebook

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