Facebook推出Drives服務 透過社群籌集生活物資更方便了

Facebook在美國境內推出名為Drives的全新服務,將可透過線上社群資源串接力量,更方便籌集食物、衣服,或是生活必需品。

Drives是基於2017年推出的Community Help為基礎,並且針對今年爆發的新型冠狀病毒疫情擴大使用,讓更多需要協助的人可以透過此項服務申請資源。

當使用者透過Drives建立需要物資清單後,將會由Facebook進行內容審核,確認是否違反服務規範,或是內容是否涉及造假,甚至透過此項服務宣傳無關內容。一旦請求項目獲得批准,就會透過Facebook社群資源提供合適物資,同時也會藉由時間軸方式標示目前已經完成籌集項目,以及還有哪些物資等待提供,避免物資項目重複提供。

除此之外,Facebook也計畫美國時間12月1日向美國非營利組織提供約700萬美元捐款,另外也會透過Facebook Live活動「Peace Through Music: A Global Event For Social Justice」籌集募款,預計邀請包含Aloe Blacc、Billie Eilish、Becky G、Carlos Santana,以及包含Cindy Blackman Santana、Killer Mike、Ringo Starr、Skip Marley等藝人參與,募款金額將捐助Playing for Change基金會、聯合國人口基金會、Sankofa、Silkroad與The Rock & Roll Hall of Fame等基金會。

而在Instagram部分,Facebook也透露將會加入募款機制,預期可讓使用者更容易透過網路資源募款,或是籌集物資。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》