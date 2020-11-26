Facebook推出Drives服務 透過社群籌集生活物資更方便了

Facebook在美國境內推出名為Drives的全新服務，將可透過線上社群資源串接力量，更方便籌集食物、衣服，或是生活必需品。

Drives是基於2017年推出的Community Help為基礎，並且針對今年爆發的新型冠狀病毒疫情擴大使用，讓更多需要協助的人可以透過此項服務申請資源。

當使用者透過Drives建立需要物資清單後，將會由Facebook進行內容審核，確認是否違反服務規範，或是內容是否涉及造假，甚至透過此項服務宣傳無關內容。一旦請求項目獲得批准，就會透過Facebook社群資源提供合適物資，同時也會藉由時間軸方式標示目前已經完成籌集項目，以及還有哪些物資等待提供，避免物資項目重複提供。

除此之外，Facebook也計畫美國時間12月1日向美國非營利組織提供約700萬美元捐款，另外也會透過Facebook Live活動「Peace Through Music: A Global Event For Social Justice」籌集募款，預計邀請包含Aloe Blacc、Billie Eilish、Becky G、Carlos Santana，以及包含Cindy Blackman Santana、Killer Mike、Ringo Starr、Skip Marley等藝人參與，募款金額將捐助Playing for Change基金會、聯合國人口基金會、Sankofa、Silkroad與The Rock & Roll Hall of Fame等基金會。

而在Instagram部分，Facebook也透露將會加入募款機制，預期可讓使用者更容易透過網路資源募款，或是籌集物資。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》