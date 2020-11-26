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降低壟斷疑慮？Google將讓非AMP網頁也能優先納入搜尋結果

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Google說明，預計從明年5月開始將以網頁瀏覽體驗作為Google搜尋排行其中一項考量指標，同時也計畫放寬限制，讓非採用AMP (Accelerated Mobile Pages)格式的網頁內容也能納入行動版焦點新聞優先搜尋結果。

相比目前要求網頁必須符合AMP格式，才能優先被納入行動版焦點新聞搜尋結果的情況，Google確認從明年5月開始將使非AMP網頁內容也能納入優先搜尋結果，並且強調判定結果將會以網頁瀏覽體驗為重。

在此之前，Google曾要求在網頁加入AMP格式設計，並且優先在搜尋結果納入支援AMP格式的網頁內容，使得多數新聞網站相繼加入支援AMP格式，同時為了符合Google搜尋結果需求做了不少調整，甚至花費不少人力進行格式調整，更犧牲內容訂閱與額外廣告曝光營收機會。

而在近期歐盟、美國接連指控Google涉及市場壟斷情況下，Google宣布不再以是否支援AMP格式作為優先納入搜尋結果的要求條件，或許是為了避免遭指控涉及壟斷市場，因此同意讓非AMP格式的網頁內容也能納入優先搜尋結果，改以瀏覽體驗作為Google搜尋排行主要考量指標之一。

依照Google說明，瀏覽體驗考量指標項目分別包含行動裝置相容性、是否支援安全瀏覽、HTTPS加密，或是符合插頁式廣告格式，至於是否加入支援AMP網頁格式，將不再成為主要考量指標項目。

就Google發言人說明，此項調整並非代表Google捨棄AMP網頁格式，強調此項格式依然是重要網頁技術，同時Google依然會支持此技術後續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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