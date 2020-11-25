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他問離職該退公司群組嗎？ 網友勸留：打聽消息很好用

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣人每天工作和生活幾乎都離不開LINE，尤其在忙碌的辦公室生活，用LINE討論公事是十分必須的。路透
台灣人每天工作和生活幾乎都離不開LINE，尤其在忙碌的辦公室生活，用LINE討論公事是十分必須的。路透

台灣人每天工作和生活幾乎都離不開LINE，尤其在忙碌的辦公室生活，用LINE討論公事是十分必須的。就有網友在PTT的WomenTalk詢問，「不知道大家在上班時，會和幾個交情較好的同事組一個小群組嗎」？引發網友兩極討論。

原PO在PTT以「離職了退小圈圈群組很奇怪嗎？」為題發文，詢問大家是否會跟公司幾個交情要好的同事組一個小群組，平時在群組裡互相加油打氣、講主管八卦。原PO進一步表示，有天自己從前東家離職了，覺得跟前同事們的交情越來越少，所以決定退出群組，卻讓群組裡面的前同事們感到「不能釋懷」，一直想把原PO邀回群組，原PO只好詢問PTT鄉民是否離職了也會退掉公司的小群組？

文章曝光後，不少人透露自己不會退出，「互相打聽消息很好用」、「沒退，但被踢掉了，應該是怕我知道太多內幕」、「我不會退，不想給人說話的機會」、「看感情啊！很熟不會退」、「有時候圈子很小，留著人脈未必不是好事」、「可以問一問工作氣氛、實際上班時數、主管為人等這些在外面根本打聽不到的消息」。

當然也有另一批網友表明既然離職了就該「斷捨離」，因為「覺得離職就不會再回頭了」、「不退才奇怪吧，除非真的連私交都很好」、「下班就不認識了，退群組很平常」。不過有網友提點原PO之所以會有這種想法，「就是跟同事沒那麼好，退吧」，也有人坦言「我會把離職的人強制退群組」、「明眼人會退，但人家加你，你就讓人加吧」、「工作的可以退，有私交的不用吧」、「邊緣人沒這個煩惱」。

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