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盼了15年 LV路易威登終推網購台灣站！免運費還可到店退貨
LOUIS VUITTON 線上購物網站原系 2005 年在法國首次推出，現在台灣站終於上線！
台灣人習稱「LV」的路易威登（LOUIS VUITTON）宣布台灣線上購物網站正式上線，網站上可購買的品項超過 400 個，也可直接線上完成客製化商品訂購。
LOUIS VUITTON 線上購物網站原系 2005 年在法國首次推出，英國、德國、西班牙、美國、加拿大等國版本的線上購物網站都陸續上線，而台灣站晚了法國 15 年，終於在近日開放！
線上購物涵蓋的品項包括男女時裝、皮件手袋、小型皮件、鞋履、配件、手錶、珠寶、行李箱、香水及蠟燭。
路易威登也鼓勵顧客多加利用各種客製化服務，將姓名縮寫或特定設計燙印或刻印在產品上，都可以在網路上輕鬆完成設計與預覽。
能夠在網站上購買的所有商品都一律免運費，正常約 4 到 6 個工作天能收到（部分商品除外），或可以選擇在全台的 LV 專賣店取貨，並提供 7 天商品鑑賞期（含例假日）內免費退貨服務。當然如果想退貨的話，商品狀態需要保持全新，且憑證、產品與所有相關配件等必須完整。
為了購物網站的上線，LOUIS VUITTON 也設置了全年無休的客服電話，服務時間是每天的 10:00am - 9:30pm。
《本文作者 蜜雅 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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