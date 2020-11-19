Google相簿取消免費無上限空間怎麼辦？你還有這6種替代方案

我還是支持使用者付費啦

Google 前些日子宣布將在明年（2021）6/1 正式取消 Google 相簿免費無限上傳的空間，未來只要是透過 Google 相簿以高畫質跟快速備份畫質來上傳，就會被列入 15GB 的免費空間內，只要一超過 15GB，用戶就無法上傳新的照片或文件到 Google 雲端硬碟跟相簿中，同時也會影響到 Gmail 的收信，另外若遲遲沒有整理超量的內容，官方會要求用戶刪除雲端裡的內容。建議大家從現在就可以開始整理你的雲端，以及找尋其它替代方案，這邊會分享幾個可行的方法

Google One

付費升級是莫娜覺得最快速且有保障的方式，一直以來我都蠻同意使用者付費的，且每月價錢其實也不高。目前 Google One 的最低月費是 65 元，每月可享 100GB 的空間，另外還有每月 90 元 200GB、330 元 2TB、每月 1650 元 10TB 的方案。莫娜覺得 100GB 方案就很夠用了

Dropbox 也是蠻多人使用的雲端儲存服務，不管是手機還是電腦用戶都可使用，且是 Android 與 iOS 都可以使用，每個月 15 美元可以有 1TB 儲存空間，換算下來是 427 元，比起 Google One 是稍微貴了一些。但 Dropbox 有個好處是可以直接建立跟分享 Google 文件、試算表、簡報、Microsoft Office 檔案，我覺得很適合上班族使用

iCloud 是蘋果推出的線上雲端儲存服務，一開始的免費空間有 5GB，之後可以購買更大儲存空間，如果你本身是 Mac 用戶對它應該很熟悉，因為它不需要下載 App，就可以同步電腦跟手機的照片。它的收費方案是月付 30 元可享 50GB、每月 90 元可享 200GB，非常適合蘋果用戶

Flickr

Flickr 是很多專業攝影師都在用的平台，好處是可以分享最高畫質的照片，因此也有許多部落客會使用，而且它也算是分享平台，作品能分享給其他用戶欣賞，不過高畫質上傳的代價就是較高昂的費用囉

MEGA

MEGA 的前身是 MegaUpload，曾經是用戶最多的免費雲端，但後來因為一些問題被下架，現在團隊捲土重來推出 MEGA，主打會以更安全、快速的方式保戶用戶隱私。MEGA 也是需要收費的，但它有提供用戶免費的 50GB 空間，我覺得算蠻佛的，所以也把它歸類到免費，而且它的收費也不高唷

免費的替代方案莫娜想到的是 LINE 聊天室的相簿，我自己當初會使用是因為我手機用 iPhone，電腦是 Windows，要傳照片真的頗麻煩，後來習慣丟到 LINE 聊天室的相簿，再全數下載到電腦。不過 LINE 的聊天室相簿是有空間限制的，每個聊天室只能建立 100 本相簿，且每本相簿最多只能傳 1000 張照片。如果怕畫質被壓縮的話，可以事先設定上傳原始畫質唷

以上這些就是 Google 相簿的取代方案啦，莫娜自己比較懶啦，是選擇了相對便宜的 Google One，大家會選擇付費升級還是找尋其它雲端呢？或者有其它更好用的雲端也歡迎分享給我們唷！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》