Gogolook攜聊天機器人美玉姨 破解可疑詐騙訊息

陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook今天宣布攜手可疑訊息查證機器人「美玉姨」，共同防範通訊軟體上的潛在詐騙威脅，並幫助民眾第一時間查證可疑訊息。

美玉姨將於今天推出全新版本，擴大比對台灣事實查核平台Cofacts真的假的、台灣事實查核中心以及MyGoPen查核資料庫，並新增陌生電話號碼識別、陌生LINE帳號查詢、個資帳密安全性檢查等3大功能。

Gogolook從電信防詐出發，跨足金融科技防詐領域。Gogolook指出，在美玉姨加入後，能將服務範圍拓展至可疑訊息防制。美玉姨也將在Gogolook跨國推廣的經驗下，展開與各國事實查核社群的合作，將於明年在日本與泰國推出在地可疑訊息查證機器人。

美玉姨於2018年由台灣工程師徐曦獨立開發，透過連接事實查核平台「真的假的」聊天機器人API（應用程式介面），將真的假的社群累積的查核資料發送給美玉姨使用者。2020年美玉姨好友數已突破30萬人次，年度累積回覆量超過1.42億次，單月回覆量最高近1900萬次發生在疫情期間。

美玉姨開發者徐曦表示，Gogolook在防詐領域的創新與貢獻是大家有目共睹，過去美玉姨有許多難以靠一己之力完成的藍圖，期待能在Gogolook的技術能量加成下，發揮更大的影響力。