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針對音樂放置播放類型YouTube影片 Google打造全新廣告形式

聯合新聞網 / 楊又肇

針對音樂放置播放類型的YouTube影片，Google宣布推出全新廣告模式，讓廣告商能透過此類影片增加更多營收機會。

Google表示，由於以音樂播放為主的YouTube影片內容，實際使用模式與一般YouTube影片不同，使用者通常不會一直盯著螢幕觀看，而是當作背景音樂聆聽，可能偶而才會看一眼螢幕，因此針對這類影片內容打造的廣告，會以靜態形式，或是僅以簡單動態內容呈現為主，目的是為了讓使用者在驚鴻一瞥的過程留下深刻印象。

依照Google統計數據，在前期測試結果中，超過75%針對音樂影片打造廣告內容明顯帶動品牌知名度，其中也增加不少品牌記憶度與好感度。

同時，Google也針對YouTube播放清單內容進行最佳化，讓廣告行銷人員可以利用此類清單投放更精準的音樂影片廣告內容。

從YouTube使用模式顯示，平均每名YouTube服務使用者會在每個月內至少觀看一次音樂類型影片，同時有超過60%音樂影片內容是在行動裝置上觀看。而目前僅在訂閱YouTube Premium或YouTube Music服務情況下，系統才會允許透過背景運作方式播放音樂，意味有更多人觀看音樂影片時，雙眼其實是僅盯著螢幕觀看，代表此時廣告觸及率會更高。

因此目前Google針對音樂播放為主的YouTube影片，無論是一般音樂MV內容，或是作為放置使用的背景音樂類型，將會藉由新型態廣告模式增加觀看視覺觸及率，而此類廣告內容將會以靜態或干擾更小情況吸引觀看目光，進而提高記憶印象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 YouTube Google

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