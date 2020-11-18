Netflix又要漲了！疫情下「線上得利」 突圍不只宅經濟產業

新冠肺炎疫情在上半年席捲全世界上百個國家，不僅造成經濟上難以估計的損失，也改變人們生活的樣貌，從機場入境管制、大型活動被迫取消、電影延期上檔，造就宅經濟成長，像是OTT平台Netflix在10月底宣布調漲美國市場的訂閱月費，其他國家也將陸續調動，在市場需求支撐下，不怕漲價會趕走用戶。

台灣落實防疫期間，人們的需求也跟著有所轉移。網路溫度計第三屆《網路口碑之星》分析上半年，餐飲、休閒生活、宅經濟等三大產業的趨勢變化，揭露各大品牌在面對疫情衝擊時，是如何快速調整策略取得優勢。

餐飲產業營收衰退 聯名、網紅合作成趨勢

台灣餐飲產業受到巨大衝擊，整體總營收從上半年3,667億元，相較於去年下半年衰退逾400億元，唯許多品牌仍成功提升口碑影響力，其中一個方法便是靠「關鍵意見領袖」精準行銷。從藝人網紅、部落客、YouTuber等，藉由與他們合作達到高曝光的同時，轉化既定粉絲族群的信任度，以開箱或是試吃的呈現方式，都可以有效曝光想要置入的資訊，掀起話題討論並且在社群網站上擴散。

另外除了網紅既定粉絲人氣的轉化，透過跨界聯名也能達到「1加1大於2」的加成效益，從品牌融合的創作發想過程，針對共同點的著墨，衍生出一個全新的產品，不同領域間的合作也能有效提高品牌知名度，擴展計有的消費者族群，創造出雙方互利的最大效益。今年（2020）就有不少餐飲產業跨界聯名，從手搖飲料與冰淇淋、超商合作，到美妝品牌共同推出聯名商品，都可以看出品牌聯名的魅力。



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來台旅客雪崩式下滑 ＯＭＯ成降低衝擊保護傘

疫情之下的旅遊觀光等休閒生活產業可說是進入寒冬期，相較於去年下半年來台旅客589萬人，今年上半年來台旅客急速縮減至126萬人。對此首當其衝的主題樂園、觀光工廠等，因為是以「體驗」建構產品主要價值，更需要著重於消費者的口碑，不僅是做出差異化的破口，也是決定企業能否撐過寒冬的關鍵。

因應數位時代的降臨，民眾的消費行為幾乎離不開網路，如何將線上線下資源整合的OMO （Online-Merge-Offline）重要度不可言喻，如果能打造更加流暢、便利的購物體驗，滿足消費者「隨時、隨地」的購物需求，成為疫情之下有效降低衝擊的保護傘。



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宅經濟逆勢成長 靠標籤識別化精準行銷

新冠肺炎重創許多產業，然而卻反向推波助瀾宅經濟，經濟部統計處指出上半年電子購物及郵購業的總營收為1,140億元，相較於去年下半年的總營收為1,107億元，疫情之下仍呈現微幅成長。宅經濟產業的消費主要建構在現有網路渠道，除了策略經營以求增加規模，更重要的還有進行標籤與識別化，透過數據分析來釐清受眾輪廓，達到精準行銷的最終目的。

此外如何透過舉辦虛擬活動來提升口碑影響力，成為至關重要的因素，過去多是由線上發起，轉化為線下的實體活動，但在疫情之下必須靠純虛擬活動維持聲量，或是以此滿足參加者的相關需求，也能利用購物節、社群直播等活動形式，增加消費者對品牌本身的正面口碑。



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