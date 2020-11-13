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IG介面10年來大改版！ 新增15秒短影片、線上購物圖示

聯合新聞網 / 綜合報導
Instagram將迎來10年來的介面大改版。圖／擷自Instagram臉書
Instagram將迎來10年來的介面大改版。圖／擷自Instagram臉書

Instagram風靡全球，成為佔據年輕人社交活動最重要的工具之一。2012年，臉書（FaceBook）豪灑10億美元（約台幣300億元）收購Instagram，之後Instagram至今估值上漲百倍，為臉書帶來了巨大收益。近來，臉書宣布將針對Instagram介面進行10年來的大改版，新增15秒短影片及線上購物圖示。

根據《CNN BUSINESS》報導，Instagram在短影片和線上購物服務上大量投資，但Instagram拒絕透露如有多少人有相關的使用習慣等細節數據。近期，Instagram將做出10年來最重大的改革工程，原本介面底部的「+」符號和心型圖示將被設置在右上角，並由新的15秒短影片功能和線上購物圖示取代之。

Instagram負責人亞當‧莫塞里（Adam Mosseri）表示，「我們已經有很長一段時間沒有針對Instagram介面進行大規模改版，但人們創作與享受的方式已經改變了，Instagram面臨最大的風險並不是突然改變得太快，而是我們不改變，甚至變得無所謂」。

據悉，Instagram在短影片功能推出前曾招募TikTok網紅，但到目前為止，與CNN Business接觸過的網紅都對這項更新表達不同想法。

Instagram副總裁維莎爾（Vishal Shah）則指出，「我們不期許每個Instagram用戶認為新增的圖示對他們每一天的生活有幫助，但我們相信它會的」。

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