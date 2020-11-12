Google Photos明年6月後 不再提供無限制高畫質影像備份服務

Google宣布，過去在Google Photos以無限制形式備份高畫質照片及影片內容的服務，將從2021年6月1日以後改以使用者帳戶對應儲存容量備份。而依照Google的說法，主要是希望讓使用者更妥善利用此項服務。

就數據顯示，目前已經有超過4兆張照片上傳至Google Photos，平均每週約有280億張新照片及新影片被上傳到此項服務，但其中有不少比例是使用者在無篩選情況下，直接將照片內容上傳備份至Google Photos，導致後續回顧時難以找到需要觀看照片，因此希望透過調整服務項目讓Google Photos使用體驗更好。

在調整之後，明年6月1日開始上傳至Google Photos的照片及影片都會佔用使用者帳戶對應儲存容量，而在此之前上傳至Google Photos的照片或影片則不受影響。此外，如果使用者是透過Pixel系列手機上傳照片及影片的話，則不會受此調整影響。

而從某種程度上來看，或許也是希望降低Google Photos服務儲存容量被大量重複、模糊等情況照片佔用情況，另一方面也能增加Pixel系列手機使用優勢，以及促使更多人購買Google One儲存容量服務。

不過，有部分看法更認為Google此舉似乎希望藉由限制濫用情況，讓使用者僅上傳希望留存的照片內容，藉此達成更精準的影像分析學習效果。另一方面，在Google宣布此項調整之後，或許也可能出現更多使用者趕在明年6月以前大量上傳照片的反效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》