失去美國總統身分保護 川普日後推文將面臨Twitter更嚴格審查

在拜登以過半得票率，同時選舉人票也通過勝選門檻後，未來經常透過Twitter發言的川普可能將面臨更嚴格內容審查。

依照過去Twitter對川普在服務平台上的發言內容處理方式，最多就是標示「可能包含誤導性或不正確內容」標籤，並且限制其他用戶轉推或打心，卻不會出現因不當發言或散播不正確消息，而被Twitter刪文等管制處理情況。

原因在於Twitter認為民眾有權知曉國家領導人發言內容，但是基於杜絕假新聞或造成認知誤導等情況，Twitter依然會針對此類用戶發言內容進行審查，並且透過標示內容警告推文可能具有爭議，或是包含誤導內容，同時也會避免此類推文再次被擴大轉發。

而在川普面臨無法連任，未來一旦卸下美國總統身分，將無法再獲得Twitter給予國家領導人的「權力」，意味日後川普若是透過Twitter發出具爭議性推文時，將可能因為違反平台規定而被刪文，甚至嚴重違規的話，更可能會被禁止推文。

在先前選後陸續開票過程中，川普曾透過Twitter推文指稱自己將在選戰裡獲得大勝，但隨後就被Twitter對其推文加上警語。而對於目前開票結果，目前川普可能準備以法律訴訟方式抗議選票統計結果有誤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》