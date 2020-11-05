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打敗洗腦神曲！YouTube育兒金曲「Baby Shark」觀看數飆破70億

聯合新聞網 / INSIDE
「Baby Shark」目前觀看總數已破70億，在疫情全球大流行期間，成長率高達181%。 圖擷自Youtube
「Baby Shark」目前觀看總數已破70億，在疫情全球大流行期間，成長率高達181%。 圖擷自Youtube

去年 4 月時《Baby Shark》觀看總數還只有 25 億；但在疫情全球大流行後就成為育兒神曲，成長率高達 181%。

之前洗腦神曲《Despacito》在 2017 年奪下 YouTube 觀看總數最多的影片，而最新數據公布，排行版第一名換人當，兒歌《Baby Shark》（鯊魚寶寶）以超過 70.43 億觀看總數奪冠！

根據 The Verge 報導，《Baby Shark》原本是南韓兒童內容製作公司 Smart Study 製作的歌曲，於 2016 年推出翻唱英文版，開始成為全世界兒童間的洗腦神曲。

儘管已是兒童音樂界「翹楚」，但《Baby Shark》之前的排名並沒有那麼前面。去年 4 月時《Baby Shark》觀看總數還只有 25 億；但在疫情全球大流行、歐美各城市陸續封鎖後，《Baby Shark》就成為育兒神曲，成長率高達 181%。

根據維基百科，若把數據繪製成圖表，會發現《Baby Shark》的觀看總數基本上還沒達到高峰，仍有成長空間。

而如果看前十名排行榜，大概疫情期間真的讓家長太辛苦了，因此俄羅斯兒童動畫歌曲《Masha and the Bear》（瑪莎與熊）、以及知名兒歌《Johny Johny Yes Papa》分別以觀看總數 44 億以及 41.5 億分居第五和第六名。

評論認為，過去十年來流行音樂幾乎都在 YouTube 排行版上佔據主導地位，但近年卻開始出現變化，兒歌逐漸搶下排行榜。雖然不確定這樣趨勢是否為疫情短期影響，但依舊是值得注意的現象。

《本文作者，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 鯊魚 YouTube

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