打敗洗腦神曲！YouTube育兒金曲「Baby Shark」觀看數飆破70億

去年 4 月時《Baby Shark》觀看總數還只有 25 億;但在疫情全球大流行後就成為育兒神曲,成長率高達 181%。

之前洗腦神曲《Despacito》在 2017 年奪下 YouTube 觀看總數最多的影片,而最新數據公布,排行版第一名換人當,兒歌《Baby Shark》(鯊魚寶寶)以超過 70.43 億觀看總數奪冠!

根據 The Verge 報導,《Baby Shark》原本是南韓兒童內容製作公司 Smart Study 製作的歌曲,於 2016 年推出翻唱英文版,開始成為全世界兒童間的洗腦神曲。

儘管已是兒童音樂界「翹楚」,但《Baby Shark》之前的排名並沒有那麼前面。去年 4 月時《Baby Shark》觀看總數還只有 25 億;但在疫情全球大流行、歐美各城市陸續封鎖後,《Baby Shark》就成為育兒神曲,成長率高達 181%。

根據維基百科,若把數據繪製成圖表,會發現《Baby Shark》的觀看總數基本上還沒達到高峰,仍有成長空間。

而如果看前十名排行榜,大概疫情期間真的讓家長太辛苦了,因此俄羅斯兒童動畫歌曲《Masha and the Bear》(瑪莎與熊)、以及知名兒歌《Johny Johny Yes Papa》分別以觀看總數 44 億以及 41.5 億分居第五和第六名。

評論認為,過去十年來流行音樂幾乎都在 YouTube 排行版上佔據主導地位,但近年卻開始出現變化,兒歌逐漸搶下排行榜。雖然不確定這樣趨勢是否為疫情短期影響,但依舊是值得注意的現象。

《本文作者,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》