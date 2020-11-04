誰帶起「有聲音的句子挑戰」風潮？「五迷」制霸關鍵領袖排行

臉書2日開始大量出現「打一句有聲音的句子challenge」貼文，不僅網友共襄盛舉，各大粉專小編、政治人物、明星都紛紛參與，也登上3日Google Trands熱搜，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，11月2日各大平台首次發起挑戰，就造成4783筆討論，隔天11月3日也持續上漲中，截稿前單日已有4804筆聲量，造成網路挑戰風潮。



▲全網瘋玩「打一句有聲音的句子challenge」，單日暴增4804筆聲量。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/10/28 - 2020/11/3)

五月天阿信發文迴響大 20名關鍵領袖「五迷」佔逾四分之一

這股挑戰風潮由誰帶起呢？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，前兩名關鍵領袖，皆由台灣天團五月天阿信包辦，其中他的IG發文響應最大，阿信3日凌晨引用歌曲《倔強》歌詞，在貼文寫到「當窩和世界不一樣」，讓粉絲腦中秒想起旋律。

該貼文引起許多接龍留言「那就讓窩不依樣～」，還有粉絲留言《派對動物》間奏「鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨」等歌詞，無厘頭又能引起共鳴，該IG貼文共有1996筆回文，60150人按愛心。

同樣內容在阿信臉書也有2800多則回文、36000人按讚，光是阿信2篇貼文吸引超過10萬人次迴響。20名關鍵領袖中，五月天相關的官方IG、粉專就有6個上榜，「五迷」粉絲團結力強大。



▲「打一句有聲音的句子challenge」關鍵領袖排行，五月天阿信個人IG、粉專，以及瑪莎、五月天官方IG與相信音樂頻道。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間: 2020/10/28 - 2020/11/3)

除了五月天阿信的歌詞一秒打中觀眾，其餘關鍵領袖的貼文如下，你是否也能在腦海想起聲音呢？

「打一句有聲音的句子challenge」關鍵領袖排行內容

1. 陳嘉樺 Ella：許多年前 你曾是個樸素的少年 2. 劉若英 Rene Liu：我對你付出的青春這麼多年 3. 霸軒 BAXUAN：請支援收銀 4. 柯文哲：我想是這樣啦 怪怪的怪怪的 5. 林柏昇 KID：Three 喔three喔 6. 五月天 Mayday：勇敢的告別，勇敢地向過去和未來告別 7. 視網膜 Retina：各位好，這裡是眼球中央電視台新聞頻道，歡迎您走進本節的新聞直播間，我是主播視網膜。 8. 相信音樂：鴨鴨鴨～鴨鴨～鴨鴨～ 9. FOX體育台：Hasta la Vista, Baby! 10. Garena 傳說對決：歡迎來到傳說對決，敵軍還有五秒到達戰場，請做好準備 11. 星期天配音是對的：美感擁坐，環球視野 12. 木曜4超玩：虫合～ 13. 呱吉：哈囉大家好我是上班不要看的呱吉aka 台北市議員邱威傑 14. 垃圾文界的一位美少年：芭樂冰芭樂蹦蹦蹦 15. 謝和弦 R-chord (阿扣)：你當作咱台灣人塑膠做的喔!

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月28日至2020年11月3日。

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