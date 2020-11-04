誰帶起「有聲音的句子挑戰」風潮？「五迷」制霸關鍵領袖排行
臉書2日開始大量出現「打一句有聲音的句子challenge」貼文，不僅網友共襄盛舉，各大粉專小編、政治人物、明星都紛紛參與，也登上3日Google Trands熱搜，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，11月2日各大平台首次發起挑戰，就造成4783筆討論，隔天11月3日也持續上漲中，截稿前單日已有4804筆聲量，造成網路挑戰風潮。
▲全網瘋玩「打一句有聲音的句子challenge」，單日暴增4804筆聲量。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間: 2020/10/28 - 2020/11/3)
五月天阿信發文迴響大 20名關鍵領袖「五迷」佔逾四分之一
這股挑戰風潮由誰帶起呢？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示，前兩名關鍵領袖，皆由台灣天團五月天阿信包辦，其中他的IG發文響應最大，阿信3日凌晨引用歌曲《倔強》歌詞，在貼文寫到「當窩和世界不一樣」，讓粉絲腦中秒想起旋律。
該貼文引起許多接龍留言「那就讓窩不依樣～」，還有粉絲留言《派對動物》間奏「鴨鴨鴨鴨鴨鴨鴨」等歌詞，無厘頭又能引起共鳴，該IG貼文共有1996筆回文，60150人按愛心。
同樣內容在阿信臉書也有2800多則回文、36000人按讚，光是阿信2篇貼文吸引超過10萬人次迴響。20名關鍵領袖中，五月天相關的官方IG、粉專就有6個上榜，「五迷」粉絲團結力強大。
▲「打一句有聲音的句子challenge」關鍵領袖排行，五月天阿信個人IG、粉專，以及瑪莎、五月天官方IG與相信音樂頻道。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/關鍵領袖(分析區間: 2020/10/28 - 2020/11/3)
除了五月天阿信的歌詞一秒打中觀眾，其餘關鍵領袖的貼文如下，你是否也能在腦海想起聲音呢？
「打一句有聲音的句子challenge」關鍵領袖排行內容
1. 陳嘉樺 Ella：許多年前 你曾是個樸素的少年
2. 劉若英 Rene Liu：我對你付出的青春這麼多年
3. 霸軒 BAXUAN：請支援收銀
4. 柯文哲：我想是這樣啦 怪怪的怪怪的
5. 林柏昇 KID：Three 喔three喔
6. 五月天 Mayday：勇敢的告別，勇敢地向過去和未來告別
7. 視網膜 Retina：各位好，這裡是眼球中央電視台新聞頻道，歡迎您走進本節的新聞直播間，我是主播視網膜。
8. 相信音樂：鴨鴨鴨～鴨鴨～鴨鴨～
9. FOX體育台：Hasta la Vista, Baby!
10. Garena 傳說對決：歡迎來到傳說對決，敵軍還有五秒到達戰場，請做好準備
11. 星期天配音是對的：美感擁坐，環球視野
12. 木曜4超玩：虫合～
13. 呱吉：哈囉大家好我是上班不要看的呱吉aka 台北市議員邱威傑
14. 垃圾文界的一位美少年：芭樂冰芭樂蹦蹦蹦
15. 謝和弦 R-chord (阿扣)：你當作咱台灣人塑膠做的喔!
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年10月28日至2020年11月3日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『打一句有聲音的句子challenge』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「關鍵領袖」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 關鍵領袖：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算該主題回文與按讚次數數量排行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言