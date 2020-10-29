挺台灣同志遊行 Google地圖將標示彩虹路線

Google今天宣布旗下非營利組織Google.org挹注台灣同志諮詢熱線協會資金，透過數位資源強化對台灣LGBTQ+社群的支持；另將於31日台灣同志遊行當天，在Google地圖標示彩虹路線。

Google表示，在10月31日舉行的第18屆台灣同志遊行，將透過主辦單位台灣彩虹公民行動協會，首次以YouTube直播遊行活動，讓無法親自到場的人們也能以線上方式參與遊行，更讓全球網友看見台灣對多元性別友善的支持。

在遊行當天，Google地圖也將出現「彩虹路線」標示遊行路線，到時使用者可透過這項功能查看遊行的活動介紹、彩虹市集的位置資訊，並提供遊行當天封閉路段的資訊，為使用者規劃繞道路線。

Google說明，受到全球疫情影響，許多LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及異性戀）組織面臨資源限縮以及溝通管道轉往線上的挑戰，透過網路管道，為性少數族群提供諮詢及協助。

為了讓這些組織持續為社會帶來正向改變，Google.org已陸續在全球提供超過120萬美元（約新台幣3430萬元）資金，供70多個國家與地區的LGBTQ+組織運用，幫助改善當地多元性別族群的生活，台灣同志諮詢熱線協會也成為此次Google.org公益資源挹注的單位之一。

Google.org挹注的資金將協助台灣同志諮詢熱線協會製作三個系列的Podcast節目，討論LGBTQ+族群面對的社會議題，資金的一部分也協助籌備將在10月30日舉辦的2020台灣跨性別遊行。