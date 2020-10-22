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歌迷有福了！台灣大哥大宣布獨家數位直播張惠妹台東跨年演唱會

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大宣布將與張惠妹合作，12月31日將透過MyMusic、myVideo雙平台全台獨家數位直播《20/21 a Mei UTOPIA EAST》跨年演唱會。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大宣布將與張惠妹合作，12月31日將透過MyMusic、myVideo雙平台全台獨家數位直播《20/21 a Mei UTOPIA EAST》跨年演唱會。圖／台灣大哥大提供

讓歌迷久等的天后張惠妹，9月無預警在臉書宣告將於12月31日在家鄉台東海濱公園舉辦《20/21 a Mei UTOPIA EAST》跨年演唱會，消息一出令粉絲high翻，甚至引爆交通與住宿的搶購潮。為了體貼無法到台東現場的粉絲，台灣大哥大宣布將與張惠妹合作，成為演唱會唯一電信合作夥伴，將透過MyMusic、myVideo雙平台全台獨家數位直播完整演唱會，透過手機或電腦就可以一睹天后風采。

睽違3年沒舉辦個人演唱會的阿妹透露，這次跨年演出將集結《Star》、《阿密特》、《Ameizing》及《烏托邦》4場巡演的精華，當作送給家鄉台東的禮物，令人期待；暖場將邀請台灣大哥大第一屆「勇敢追夢計畫」培植的魯凱族歌手張仰華及杜紹穎、杜家慶所組成的黑旋風，獻唱台灣大哥大品牌形象歌曲《艾伊達尼》。

台灣大哥大精心準備多重獨家活動，MyMusic除了推出3個月音樂無限暢聽只要149元的優惠方案，更上線「最精選►張惠妹 aMEI feat. AMIT」歌單，陪所有粉絲練歌，準備在跨年夜跟阿妹一起嗨翻台東。

為了回饋給長期支持MyMusic服務的黑鑽VIP會員，更將於12月推出專屬的《20/21a Mei UTOPIA EAST》跨年演唱會限量紀念贈品活動。此外，myVideo也將在台東跨年演唱會現場發送限量14天豪華月租體驗序號，上萬部強檔影劇、動漫、Discovery節目免費看到飽，讓粉絲們在元旦連假期間也能體驗多樣化的影音娛樂。

演唱會 台東 跨年

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