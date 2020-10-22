臉書約會服務進軍歐洲 用戶可創約會小檔案

臉書公司今天宣布，正在32個歐洲國家推出約會服務Facebook Dating；這項服務原定今年2月登陸歐洲，但因愛爾蘭監管機構提出安全疑慮，而錯過在情人節前推出的時機。

路透社報導，愛爾蘭資料保護委員會（DataProtection Commission, DPC）提出安全疑慮後，社群媒體龍頭臉書推遲2月在歐洲推出Facebook Dating的計畫。愛爾蘭資料保護委員會是歐盟對臉書等多家全球最大科技公司的主要監管機構。

愛爾蘭資料保護委員會當時表示，他們是在2月3日獲悉臉書將於同月13日推出這項服務，對事前通知時間如此短暫備感憂心。

愛爾蘭資料保護委員會也說，他們並未接獲臉書提交任何有關資料保護影響評估或決策過程的文件。

Facebook Dating去年9月在美國上線，目前可在另外20個國家使用。這項服務在臉書應用程式中，具有獨立且專屬的空間。

Facebook Dating產品經理歐塞斯（Kate Orseth）今天在部落格貼文說，用戶可選擇創建一個約會小檔案，也可在不刪除臉書帳號的情況下隨時將它刪除。

歐塞斯說明，約會小檔案中的用戶名和年齡將取自臉書個人資料，且不能在這項服務中進行編輯，姓氏則不會顯示。她還說，用戶也可依照個人偏好，選擇是否在檔案中顯示其他個人資訊。