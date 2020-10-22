快訊

照顧喪偶榮民到92歲等遺產 摯友少這東西「遺囑變廢紙」

疑變換車道不當 砂石車側翻廢土傾覆壓死轎車女乘客

臉書約會服務進軍歐洲 用戶可創約會小檔案

中央社 / 班加羅爾21日綜合外電報導

臉書公司今天宣布，正在32個歐洲國家推出約會服務Facebook Dating；這項服務原定今年2月登陸歐洲，但因愛爾蘭監管機構提出安全疑慮，而錯過在情人節前推出的時機。

路透社報導，愛爾蘭資料保護委員會（DataProtection Commission, DPC）提出安全疑慮後，社群媒體龍頭臉書推遲2月在歐洲推出Facebook Dating的計畫。愛爾蘭資料保護委員會是歐盟對臉書等多家全球最大科技公司的主要監管機構。

愛爾蘭資料保護委員會當時表示，他們是在2月3日獲悉臉書將於同月13日推出這項服務，對事前通知時間如此短暫備感憂心。

愛爾蘭資料保護委員會也說，他們並未接獲臉書提交任何有關資料保護影響評估或決策過程的文件。

Facebook Dating去年9月在美國上線，目前可在另外20個國家使用。這項服務在臉書應用程式中，具有獨立且專屬的空間。

Facebook Dating產品經理歐塞斯（Kate Orseth）今天在部落格貼文說，用戶可選擇創建一個約會小檔案，也可在不刪除臉書帳號的情況下隨時將它刪除。

歐塞斯說明，約會小檔案中的用戶名和年齡將取自臉書個人資料，且不能在這項服務中進行編輯，姓氏則不會顯示。她還說，用戶也可依照個人偏好，選擇是否在檔案中顯示其他個人資訊。

社群媒體 臉書 愛爾蘭 情人節

相關新聞

沒變時代的眼淚！昔日百大部落格 12年後「依然很紅」Top10

還記得用部落格記錄一切生活點滴的日子嗎？雖然說台灣部落格最盛行的時代已經過去了，現在大家都轉戰到YT、IG、FB等社群平台...

LINE萬聖節特效限時登場 3組關鍵字召喚角色

因應萬聖節到來，通訊軟體LINE推出期間限定特效，從今天起在LINE聊天室輸入「萬聖節」、「南瓜」與Halloween三...

臉書推機器學習翻譯工具 可直接翻譯100種語言

社群網站巨擘臉書（Facebook）今天公開一個以機器學習為基礎的軟體，號稱可以不依賴英文就直接翻譯100種語言，創下先...

處理兒少用戶個資引發疑慮 Instagram遭調查

社群媒體龍頭臉書公司（Facebook Inc）處理旗下影像社群平台Instagram的兒少用戶個資方式引發外界疑慮後，...

川普要求FCC審視法條 可能造成Twitter在內線上社群面臨受限

美國FCC (聯邦通訊委員會)稍早由主席Ajit Pai聲明，將進一步闡明《通訊規範法 (Communications Decency Act)》第230條的解釋範圍，未來或許將使Twitter、Facebook等線上社群服務面臨更多限制與規範。

YouTube不只能看影片 Google打算把它變成購物網站了！

YouTube 的存在難道只能看影片嗎？根據《彭博社》報導，Google 近來正在 YouTube 測試新功能，讓使用者可以直接購買影片裡出現的產品。如果測試結果成功的話，未來的 YouTube 將迎來重大變革，擠身成為全球熱門網路購物平台。

台灣11歲小學生YouTuber妞妞 月收入是「小資族1年薪水」！

YouTuber是時下正夯的職業，有些知名YouTube年薪相當可觀，也成為新鮮人的夢幻工作之一。台灣知名小學生YouTuber妞妞，分享開箱玩具、DIY手作、日常趣事等影片，頻道擁有近90萬訂閱數

爆廢公社被臉書下架 管理員：爆系社團停止活動3天

擁有200多萬粉絲的臉書社團「爆廢公社」今天被無預警下架，管理員稍早發文宣布，從今天晚上起全爆系社團停止所有活動3天；記...

把圓的物體當胸部！臉書下架洋蔥廣告 理由竟是「太性感」

臉書引進自動化技術偵測、過濾色情、暴力的貼文和圖片，然而AI難免會出錯，加拿大一家種子公司日前表示，他們在臉書上刊登一則「洋蔥」的廣告，藉此推廣他的洋蔥種子，卻被臉書判斷為「太過性感」而被下架，引起網友熱議。

IG安全漏洞 一張圖片就可能使帳號遭盜用

全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies 針對全球最受歡迎社群軟體...

Podcast在台爆炸性竄紅 會是下一個「蛋塔風潮」嗎？

你今天Podcast了嗎？Podcaster（播客）是近期快速竄紅的行業，入門門檻低，對自己有興趣的話題暢所欲言，連明星、政治人物也投入Podcast世界。不過，傳播專家分析，Podcast獲利模式尚未建立，現在有大批播客搶灘，兩年後可能像「蛋塔風潮」般崩落。

Instagram推隱藏版期間限定彩蛋 經典拍立得Logo回來了

2010年10月首度亮相的Instagram，為了慶祝誕生10周年，悄悄在應用程式中埋了一個驚喜彩蛋，邀請用戶在這個月內...

熱門新聞

iPhone 12藍色實機曝光 陸網友不滿色差大揚言退貨：像內褲藍

iPhone 12與iPhone 12 Pro該怎麼選？實際開箱比較

德誼數位週五開賣iPhone 12 搶頭香直接送Apple Watch

全機「MIT」！電力續航更久的HTC U20 5G 站穩首波5G市場

一鍵「脫衣」…網路出現製作假裸照AI程式 逾10萬人受害

iPhone 12、12 Pro明早開賣搶先開箱 太平洋藍實機超美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。