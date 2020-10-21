沒變時代的眼淚！昔日百大部落格 12年後「依然很紅」Top10

感受很深的那個年代！

還記得用部落格記錄一切生活點滴的日子嗎？雖然說台灣部落格最盛行的時代已經過去了，現在大家都轉戰到YT、IG、FB等社群平台，發布文章的便利度也早就不知進步到哪去了，但還是很難忘當年使用部落格時，緩慢地敲打鍵盤、置入圖片、動圖的點點滴滴，還有那些年紅到不行的部落客！有些消失匿跡，但還有很多人經過多年後，直到今天都還維持著熱度喔！

今天DailyView網路溫度計從2008年3月【部觀門】今日Top 100 Blogger文章整理的百大部落格中，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查這些清單近三年來的網路討論量，帶大家看看當年那些部落客有哪些紅到現在來！

image source:fb/彎彎

第10名：免費資源網路社群

成立於2006年的「免費資源網路社群」是一個以「免費」為主題的部落格網站，在這裡可以獲得各種最新的免費資訊，包括免費空間、免費軟體、線上工具、架站資源等網際網路主題。

站長因為喜歡搜尋網路上的免費服務，因此利用網站把收集到的免費資訊撰寫成文，搭配圖文教學和大家分享，造福許多網友，至今還有很多人對它印象深刻。

image source:fb/免費資源網路社群

第9名：SANA的網誌

SANA是無名人氣部落格「SANA的漫畫網誌」站長，提到圖文部落客就一定會想到她，擅長以精緻可愛的圖文漫畫搭配詼諧可愛的故事，讓每個看過的網友都獲得滿滿的療癒～

部落格開站至今累積超過2600萬瀏覽人次的點閱率，多年來SANA出版數本圖文漫畫作品，近年更能在LINE貼圖看到SANA的蹤跡，喜歡她的人快快去購買使用吧！

image source:fb/Sana殺哪～

第8名：酪梨壽司的日記

2003年在PChome個人新聞台開張的「酪梨壽司的日記」，原本只是作者因為失戀而在網路上抒發心情的小天地，沒想到卻被眼尖的同事發現，誤打誤撞歷經了搬家到無名小站、痞客邦直到今天，仍然保持著高人氣。

長期追蹤酪梨壽司的人不難發現，她是個有原則的創作者，文章讀起來沒什麼壓力，有時候甚至能在她的字裡行間獲得一些力量，成為二寶媽之後多了親子互動的貼文，也吸引了喜愛寶寶的觀眾。

image source:fb/酪梨壽司

第7名：電腦玩物

電腦玩物的部落格至今沒有因為時間的流逝而「長草」，站長兼作者在社群時代依然寫著個人部落格，不只分享各種最新的雲端工具、數位軟體的真實心得分享，還有該如何把科技工具真正活用到生活的方法。

尤其對於Google雲端辦公室和Evernote雲端筆記有深入的應用教學，是一個知識性非常強大的部落格，推薦網友們多多參考。

image source:fb/電腦玩物

第6名：輔大猴

輔大猴誤打誤撞開始寫部落格，因為在網路上發表圖文創作，獲得網友好評後逐漸成名，他的網誌內容包羅萬象，唯一的目的就是讓讀者看完之後覺得開心，還曾經獲得「無名小站部落格KUSO惡搞類人氣第一名」的肯定。

部落格總瀏覽人次突破1200萬，更是部落格天后彎彎第一個親筆畫出推薦序的部落客，看著可愛的紅色小猴子抒發生活雜感，是不是心情也好了起來呢～

image source:fb/輔大猴

第5名：彎彎

本名胡家瑋的彎彎從無名小站發跡，原本只是在網路上分享自己的業餘創作，沒想到以MSN大頭貼走紅，天啊你也想起那些都用彎彎創作的圖來當大頭貼的年代了嗎？（擦淚）

她的創作多以辦公室工作感受為主題，獲得許多網友的共鳴，在部落格的黃金年代，部落格曾經突破兩億次點閱，也因此被封為「部落格天后」，直到今天仍然是台灣瀏覽人次最高的部落格，更因此帶起了圖文創作的風潮。

第4名：波蘿日報

波蘿日報十多年前就是一個充滿惡搞元素的舒壓部落格，直到今天站裡的「洨記者」還是在社群上活躍著，十多年前的波蘿日報的「目標」是推倒八卦媒體蘋果日報、壹週刊，現在則是持續以各種囧圖、A圖、露點圖、冷圖活躍於社群平台上，十二年如一日地帶給大家無壓力歡笑與趣聞～

image source:fb/波蘿日報

第3名：四小折's 繪本日誌

和彎彎、輔大猴、海豚男、貴婦奈奈是超級好友的四小折，把生活趣事畫成漫畫，透過部落格《四小折's 繪本日誌》與網友分享，至今已超過5000萬人次瀏覽，畫風和故事都十分具有親和力，受到許多網友的喜愛，你是不是也對這個頭髮翹翹的小咖啡頭髮男生有印象呢？

image source:fb/四小折

第2名：amarylliss。艾瑪[隨處走走]

當年超級高人氣的艾瑪，是台灣第一個全職旅遊部落客，同時也是第一位受邀出國旅遊超過百次的部落客，實在是很驚人的紀錄～

起初她在台大椰林BBS自助旅行版發表旅遊心得，接著擔任版主，不間斷地分享各種旅遊心得，並在2001年開始架設個人網站，也曾開設過無名小站、痞客邦，不過目前已經回歸經營個人網站。

image source:fb/amarylliss。艾瑪[隨處走走]

第1名：魔鬼甄與天使嘉

「魔鬼甄與天使嘉」的作者是一個在忙碌生活中發現快樂的二寶媽，經營部落格以來分享許多板橋的在地生活、團購美食好物，透過真誠的圖文並茂和大家分享各式各樣的國內外旅遊行程，受到許多有親子旅遊需求的網友喜愛。

這些年「魔鬼甄與天使嘉」不只透過部落格文章持續分享，也同時可以在臉書上看到它，受歡迎的程度依舊，許多想要找吃喝玩樂的網友第一個就會想到參考她的文章喔！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月22日至2020年10月20日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2008年3月台灣前百大部落格』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎