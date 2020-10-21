快訊

國泰裁員8500人港龍即起停運 600位台籍員工去留未定

Facebook利用機器學習 實現100種語言「直接互譯」

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook宣布推出以機器學習為基礎的語言翻譯技術「M2M-100」，標榜能直接翻譯超過100種語言，同時並非像傳統透過中間介質語言 (例如英文)方式進行翻譯，而是讓兩種語言能直接互譯，藉此保留更完整的語言原意。

「M2M-100」總計對應100種語言，並且透過多達75億組字句，以及超過150億種參數訓練，進而可實現對應兩種語言直接互譯，而非透過中間介質語言轉換。

依照Facebook研究助理Angela Fan解釋，傳統翻譯方式通常是透過中間介質語言進行翻譯，透過同義比對方式翻譯不同語言構成語句，而這樣的方式最常見的作法是以英語做為中間介質語言，因為英語對應內容較為普及，因此相對容易用來比對不同語言字句所對應含意。

不過，由於透過中間介質語言對應資料比對方式仍會有誤差，加上進行二次翻譯 (例如中文轉成英文，在從英文轉成法文)過程也會讓原本字句含意走樣，更不用說部分語言像中文在同字情況，可能就會代表不同含意，因此在這樣的翻譯方式難免會讓原本陳述內容無法百分之百重現。

而在Facebook的作法，則是仰賴本身每天串接超過20億人互動，同時累積大量發文內容，其中至少涵蓋160種語言，同時超過三分之二的內容是以英語以外語言撰寫，使得Facebook能運用這些內容進行深度機器學習，讓電腦系統能自行學習不同語言內容互譯，並且得到能保留原文含意的翻譯結果。

藉由BLEU雙語互換評鑑測試結果，Facebook提出的語言翻譯方式，將比傳統以中間介質語言進行翻譯的方式更為精準。

目前Facebook已經在動態時報頁面提供外語翻譯功能，平均每天翻譯量超過200億次，同時也能由各地區的Facebook使用者手動回報翻譯結果，讓Facebook能針對翻譯結果進行調整，藉此讓翻譯功能更為準確。

類似的作法，Google過去也提出以人工智慧協助提高翻譯精準度的方法，不過翻譯過程則是透過可讓系統理解的中間介質語言，進而轉譯成目標翻譯語言，並且配合機器學習分析理解翻譯語句關連，進而了解整段語句所要表達含意，讓過往逐字翻譯產生的奇怪語句情況有所改善，達成更貼近自然語句的直譯效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 機器學習 臉書

延伸閱讀

飲料界的話題製造機！15大「手搖飲聯名」你跟上了嗎？

香港飛鵝山「自殺崖」邊拍照 女騎男肩膀上玩命打卡

「舒味思」氣泡水 X SPORT b. 跨界聯名後背包集點送

臉書推機器學習翻譯工具 可直接翻譯100種語言

相關新聞

臉書推機器學習翻譯工具 可直接翻譯100種語言

社群網站巨擘臉書（Facebook）今天公開一個以機器學習為基礎的軟體，號稱可以不依賴英文就直接翻譯100種語言，創下先...

處理兒少用戶個資引發疑慮 Instagram遭調查

社群媒體龍頭臉書公司（Facebook Inc）處理旗下影像社群平台Instagram的兒少用戶個資方式引發外界疑慮後，...

川普要求FCC審視法條 可能造成Twitter在內線上社群面臨受限

美國FCC (聯邦通訊委員會)稍早由主席Ajit Pai聲明，將進一步闡明《通訊規範法 (Communications Decency Act)》第230條的解釋範圍，未來或許將使Twitter、Facebook等線上社群服務面臨更多限制與規範。

YouTube不只能看影片 Google打算把它變成購物網站了！

YouTube 的存在難道只能看影片嗎？根據《彭博社》報導，Google 近來正在 YouTube 測試新功能，讓使用者可以直接購買影片裡出現的產品。如果測試結果成功的話，未來的 YouTube 將迎來重大變革，擠身成為全球熱門網路購物平台。

台灣11歲小學生YouTuber妞妞 月收入是「小資族1年薪水」！

YouTuber是時下正夯的職業，有些知名YouTube年薪相當可觀，也成為新鮮人的夢幻工作之一。台灣知名小學生YouTuber妞妞，分享開箱玩具、DIY手作、日常趣事等影片，頻道擁有近90萬訂閱數

爆廢公社被臉書下架 管理員：爆系社團停止活動3天

擁有200多萬粉絲的臉書社團「爆廢公社」今天被無預警下架，管理員稍早發文宣布，從今天晚上起全爆系社團停止所有活動3天；記...

把圓的物體當胸部！臉書下架洋蔥廣告 理由竟是「太性感」

臉書引進自動化技術偵測、過濾色情、暴力的貼文和圖片，然而AI難免會出錯，加拿大一家種子公司日前表示，他們在臉書上刊登一則「洋蔥」的廣告，藉此推廣他的洋蔥種子，卻被臉書判斷為「太過性感」而被下架，引起網友熱議。

IG安全漏洞 一張圖片就可能使帳號遭盜用

全球網路安全解決方案領導廠商Check Point Software Technologies 針對全球最受歡迎社群軟體...

Podcast在台爆炸性竄紅 會是下一個「蛋塔風潮」嗎？

你今天Podcast了嗎？Podcaster（播客）是近期快速竄紅的行業，入門門檻低，對自己有興趣的話題暢所欲言，連明星、政治人物也投入Podcast世界。不過，傳播專家分析，Podcast獲利模式尚未建立，現在有大批播客搶灘，兩年後可能像「蛋塔風潮」般崩落。

Instagram推隱藏版期間限定彩蛋 經典拍立得Logo回來了

2010年10月首度亮相的Instagram，為了慶祝誕生10周年，悄悄在應用程式中埋了一個驚喜彩蛋，邀請用戶在這個月內...

網頁怎麼長截圖？利用Chrome內建功能就能完成 Edge也可以

各位在什麼時候，會需要把網頁做長截圖呢？我自己是最常遇上兩種狀況：一種是想下載某張大圖，但是網站把右鍵鎖了（大部分都是為了外媒的新聞照片，要翻譯新聞給大家看啊嗚嗚）；不然就是做了 Word 表格之後，我都會匯出成 PDF 再截成一張照片，但表格比較長的話，要把尺寸縮小在一個畫面內，整張表格的畫質會變差，所以就會使用長截圖的方式。其實網頁長截圖的方式超簡單，甚至不用裝 Chrome 插件！小訣竅學起來吧！

買二手任天堂收到賣家親筆小紙條 網友讚爆「太暖了！」

英國新聞網鏡報（Mirror）日前報導，一名遊戲玩家從網路購買二手的掌上遊戲機任天堂DS（Nintendo DS），取貨時竟發現賣家隨機附上手寫紙條。大受感動的玩家拍攝紙條，上傳照片到美國網路論壇Reddit，至今獲88000按讚，網友推爆：「也太暖了吧！」

熱門新聞

小米電視終於來了！65吋4K螢幕首波限量優惠價16,999元

iPhone 12「快充」該怎麼挑？比傳統充電器速度快多少？

iPhone 12 Pro跑分測試數據曝光 A14晶片與A13效能差多少？

換新iPhone擔心大小手感不適應？這張尺寸比較表讓你一目瞭然

iPhone 12發佈後 你的舊iPhone電池續航力也突然變短了嗎？

影／小米65吋顯示器 首波優惠價16,999元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。