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臉書推機器學習翻譯工具 可直接翻譯100種語言

中央社 / 華盛頓19日綜合外電報導

社群網站巨擘臉書Facebook）今天公開一個以機器學習為基礎的軟體，號稱可以不依賴英文就直接翻譯100種語言，創下先例。

法新社報導，創造出這款開源人工智慧軟體的目的，在於協助臉書更上層樓，用160種語言把內容提供給全球20億用戶。

研究助理安琪拉．范（Angela Fan）在部落格貼文表示：「這個里程碑是臉書人工智慧（Facebook AI）在機器翻譯領域耕耘多年的結晶。」

她同時指出，新開發的翻譯模型不仰賴英文作為媒介，因此比其他系統更精確。

安琪拉．范在文章中寫道：「例如中翻法，以英文為核心的多語言模型大多會先把中文翻成英文，再把英文翻譯成法文。這是因為英文學習數據最廣泛。」

安琪拉．范補充說：「我們的模型則是直接中翻法，在保留原意上會做得更好。」她透露，根據廣泛被用來評估機器翻譯素質的「雙語替換評測」（BLEU），臉書這套模型表現優於以英文為核心的翻譯軟體，差距多達10分。

臉書表示，臉書在動態消息頁面處理的翻譯量每天平均達200億次，並期待新系統將提供更好的結果。

安琪拉．范說：「不論是提供2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的官方訊息，或是防止使用者接觸有害內容，透過機器翻譯打破語言隔閡，是團結人們最重要的方法之一。」

語言 COVID-19 機器學習 臉書 Facebook

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