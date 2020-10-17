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川普要求FCC審視法條 可能造成Twitter在內線上社群面臨受限

聯合新聞網 / 楊又肇

美國FCC (聯邦通訊委員會)稍早由主席Ajit Pai聲明，將進一步闡明《通訊規範法 (Communications Decency Act)》第230條的解釋範圍，未來或許將使Twitter、Facebook等線上社群服務面臨更多限制與規範。

由於《通訊規範法》第230條內容說明線上社群平台並不需要為使用者張貼內容承擔任何責任，同時也保障其基於維護平台使用秩序，得以限制平台上違反使用規範，或是具冒犯性質及違反社會善良風俗內容的管理權力，因此通常像是Twitter、Facebook等線上社群服務營運業者，都會藉由此法令條款規避責任，並且保障個人維護平台權益。

不過，一旦在FCC認定此法令條款解釋範圍過於廣泛，而不具有明確約束效益，同時也認定線上社群媒體服務即便擁有言論自由權，但並不像傳統報紙、廣播電視內容擁有因報導事實需求的特殊豁免權，未來或許將會面臨更多限制與規範。

造成此情況的導火線，起因於Twitter在今年5月期間將川普發出推文進行審核，並且將其標示為不實訊息，引發川普下令加強管制網路服務供應商對於內容審核權力，並且強調藉由行政命令捍衛網路言論自由。

而川普簽署行政命令，將涵蓋限制通訊規範法案第230條規定所賦予網路服務供應商的內容審核權。在新增註解情況下，將限制網路服務供應商任意修改，或是刪除使用者透過服務發表內容。

川普認為，過去法律賦予這些網路服務供應商過多權力，使其能以不受限制情況控制、壟斷眾人在網路的言論自由，因此必須對此現象加以限制。

只不過在川普下令限制網路服務供應商的內容審核權後，雖然看起來能讓使用者可以更隨意在網路服務平台發表任何意見，但也可能因此讓更多不實內容比例增加，甚至更容易讓更多網路謠言、鼓吹風向言論產生更大影響，因此可能會造成更大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 社群媒體 推特

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