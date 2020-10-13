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YouTube不只能看影片 Google打算把它變成購物網站了！

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Next Web、bloomberg
圖片及資料來源：The Next Web、bloomberg

YouTube 的存在難道只能看影片嗎？根據《彭博社》報導，Google 近來正在 YouTube 測試新功能，讓使用者可以直接購買影片裡出現的產品。如果測試結果成功的話，未來的 YouTube 將迎來重大變革，擠身成為全球熱門網路購物平台。

報導指出，YouTube 最近開始要求創作者標記和紀錄影片內使用的商品，並將這些資料傳送給 Google 進行分析，進而開發出 YouTube 的購物工具。同時，Google 也在測試與 Shopify 進行整合，透過 YouTube 銷售商品。

《彭博社》在新聞中表示，新功能已經過 YouTube 發言人證實，目前正在與部分頻道進行測試，創作者有權選擇哪些商品可以納入銷售清單，但這項功能目前處於實驗階段，因此無法對外說明詳細細節。

儘管目前無法確定這項 YouTube 新功能什麼時候會正式啟用，但對於創作者和觀眾來說，無疑都是好消息。

過去當我們在 YouTube 看到有興趣的商品時，除非是影音頻道有提供網址，否則只能靠自己到購物網站尋找商品。但如果 YouTube 就能購買有興趣的商品 ，那麼就能省下不少時間。

而對於創作者而言，由於 YouTube 先前大幅縮減廣告費，導入不少人入不敷出，如果能把 YouTube 變成購物中心，那麼或許還能享有購物分成利潤，也能激勵創作者製作影片。

圖片及資料來源：The Next Webbloomberg

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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