台灣11歲小學生YouTuber妞妞 月收入是「小資族1年薪水」！

YouTuber是時下正夯的職業，有些知名YouTube年薪相當可觀，也成為新鮮人的夢幻工作之一。台灣知名小學生YouTuber妞妞，分享開箱玩具、DIY手作、日常趣事等影片，頻道擁有近90萬訂閱數，因傳出與亞洲跨國最廣的聯播網WebTVAsia合作，慘遭拖欠分潤3個月共150萬元，卻意外讓年僅11歲的妞妞月薪曝光，一個月50萬是一般小資族一年的薪水，甚至還更高。

妞妞和父母共同經營的YouTube頻道「妞妞TV」，以妞妞為主角，父母包辦拍攝、剪接、製作影片等，因為一支「自製2000ml可樂QQ糖」影片爆紅，影片至今已累積100多萬觀看次數，頻道 4 年來上傳超過千支影片，總觀看次數破6.9億，也因受歡迎而獲得影音平台WebTVAsia的合作邀約。

據《鏡週刊》報導，號稱亞洲最大Youtube聯播網的WebTVAsia，與妞妞TV簽定網路授權傳播獨家合作協定，雙方談好共同以妞妞為主角製作12支動畫影片妞妞放學趣，題材包括生活日常、虛擬故事等。

一開始皆有正常履約，隨後妞爸因合作後並未讓副頻道增添成長，因此提出副頻道退出分潤等要求，並希望微調部分合約內容，卻發現WebTVAsia已超過3個月沒有匯入收益款項，金額達約150萬元。

雙方後續處理喬不攏，妞爸透過法律途徑提告追償，而WebTVAsia除了妞妞TV以外，也傳出積欠其他網紅的分紅，知名YouTube聖結石去年也曾在臉書貼出和WebTVAsia的往來信件，內容控訴該公司新的CEO以及創辦人不履行合約。