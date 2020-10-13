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爆廢公社被臉書下架 管理員：爆系社團停止活動3天

中央社 / 台北13日電

擁有200多萬粉絲的臉書社團「爆廢公社」今天被無預警下架，管理員稍早發文宣布，從今天晚上起全爆系社團停止所有活動3天；記者向臉書查詢下架原因，尚未取得回覆。

爆系管理員之一的范果旺在臉書（Facebook）發文表示，爆廢公社是社員抒發心情耍廢的社團，裡面不能直播，文章內也沒有裸露色情或暴力血腥，如今被無預警下架，實在不懂臉書的規則。

范果旺也強調，平台是臉書的，「反正一切臉書說了算」，就算沒理由，臉書想下架就下架吧，「除了無奈也無法說啥」。為哀悼爆廢公社被下架，全爆系社團從今天晚上開始停止所有活動，建議想耍廢的社員可以到爆料公社App發洩。

中央社記者向臉書詢問「爆廢公社」社團消失原因及後續處理方式，至發稿為止尚未取得回覆。

社團 爆料公社

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