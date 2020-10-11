把圓的物體當胸部！臉書下架洋蔥廣告 理由竟是「太性感」

臉書引進自動化技術過濾色情、暴力的貼文和圖片，然而AI難免會出錯，加拿大一家種子公司日前表示，他們在臉書上刊登一則「洋蔥」的廣告，藉此推廣他的洋蔥種子，卻被臉書判斷為「太過性感」而被下架，引起網友熱議。

根據《BBC》報導，一間加拿大種子公司EW Gaze為了替他們的甜味洋蔥宣傳，在臉書在臉書以1.99美元（約新台幣57元）下廣告，推銷洋蔥的種子。然而不久後卻收到臉書通知將廣告刪除，理由竟是因為「Overtly Sexual（太過性感）」。

收到這則通知後，公司經理傑克遜．麥克萊恩（Jackson McLean）花了一點時間才終於意識到問題所在，原來是他們廣告的圖片中有幾顆放在藤編籃中的洋蔥，大概是因為洋蔥圓圓的形狀，被臉書判斷為「暗示乳房或臀部。」後來經過申訴，臉書恢復了這則廣告，同時向他們表達歉意。

臉書加拿大地區主管辛萊克（Meg Sinclair）表示「我們使用自動化技術避免臉書出現過分裸露的照片，但它們有時並不知道那只是個洋蔥而已。」

而這個烏龍事件不僅引起網友關注，同時也使洋蔥銷量大增，麥克萊恩表示「過去三天的銷量比以往五年還要多更多」。