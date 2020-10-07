網頁怎麼長截圖？利用Chrome內建功能就能完成 Edge也可以

我最喜歡用這招來截圖自己做的 Word 表格啦～

各位在什麼時候，會需要把網頁做長截圖呢？我自己是最常遇上兩種狀況：一種是想下載某張大圖，但是網站把右鍵鎖了（大部分都是為了外媒的新聞照片，要翻譯新聞給大家看啊嗚嗚）；不然就是做了 Word 表格之後，我都會匯出成 PDF 再截成一張照片，但表格比較長的話，要把尺寸縮小在一個畫面內，整張表格的畫質會變差，所以就會使用長截圖的方式。其實網頁長截圖的方式超簡單，甚至不用裝 Chrome 插件！小訣竅學起來吧！

首先，在你想截圖的網站畫面按下 F12（Mac 的話是按 ⌘Command + Option + I），就會看到跳開發人員資訊

按下 CTRL + Shift + P（Mac 的話是按 ⌘Command + Shift + P），搜尋欄位就會出現

在搜尋欄位打上「Capture full size screenshot」，按下選項

圖片輕輕鬆鬆就截好囉！而且尺寸完全沒有縮小！

Edge 長截圖也 OK

你可能想說難道我截個圖就一定要用 Chrome？其他網站使用者沒人權？最近用戶默默不斷增加的 Edge，也可以用類似的方式長截圖的喔！

同樣按下 F12 進入開發人員選項，按下元素左邊的電腦圖案，也就是「切換裝置工具列」

按下圖中三個點的「更多」選項

選擇「擷取完整大小的螢幕擷取畫面」，就大功告成啦

以上就是網頁長截圖的教學啦，你也對超過網站畫面大小、又載不下來的圖片很頭痛嗎？善用長截圖技巧，這些都不是問題囉！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》