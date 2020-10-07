買二手任天堂收到賣家親筆小紙條 網友讚爆「太暖了！」

英國新聞網鏡報（Mirror）日前報導，一名遊戲玩家從網路購買二手的掌上遊戲機任天堂DS（Nintendo DS），取貨時竟發現賣家隨機附上手寫紙條。大受感動的玩家拍攝紙條，上傳照片到美國網路論壇Reddit，至今獲88000按讚，網友推爆：「也太暖了吧！」

賣家是23歲名為珍妮（Janie）的女子，她在紙條上寫著自己10歲生日時得到這台遊戲機，「一開始不知道遊戲腳色林克（ Link）跟薩爾達（Zelda），但後來變很熟。」珍妮表示，遊戲機陪她度過很多趟漫長旅程，希望下一個買家也能跟她一樣享受遊戲機帶來的樂趣。文末，珍妮祝賣家玩遊戲及蒐藏開心，但她也提到，知道現在時機歹歹，「如果要轉手賣，也順利啦！」

有網友認為，珍妮的紙條充滿善意，也希望自己以後能效法珍妮。另一位網也說「珍妮很窩心，希望她過得好。」

許多人也提到，珍妮的紙條讓他們回憶起童年時光，有網友留言表示：「我媽在我11歲時買給我，她那時排了很久的隊才買到。雖然她現在已經過世了，但記憶永存心底。」