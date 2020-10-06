免費的最貴！Netflix紀錄片指控使人成癮，臉書駁斥有理？

由美國鬼才導演歐一清（Jeff Orlowski）執導的《智能社會：進退兩難》（The Social Dilemma），被《洛杉磯時報》譽為今年最重要的紀錄片外，更釣出Facebook發表七點聲明，來駁斥片中的指控。究竟《智能社會》揭發矽谷科技巨頭的哪些社群黑暗面及危機，逼迫社群老大哥「臉書」，洋洋灑灑列出七點大力駁斥？

免費的最貴》社群時代下的「監控資本主義」

片中採訪前Google設計倫理學家哈里斯（Tristan Harris）、發明Facebook按讚功能的羅森斯坦（Justin Rosenstein），以及哈佛大學教授祖博夫（Shoshana Zuboff）等人，揭發科技巨頭向廣告商兜售用戶的數據及個人資料，並將介面設計得使人成癮，從中獲取龐大的商業利益。

前Pinterest總裁肯德爾（Tim Kendall）則認為這些平台的出現，必然為世界帶來有意義的系統性改變，包含讓失散的家人重聚、找到器官捐贈人等，但也指出我們對於黑暗面的看法，卻太過於天真。

《智能社會》深入探討在社群媒體的監控資本主義（Surveillance Capitalism）過度發展下，不僅影響青少年的心理健康，憂鬱和自殺率大幅提升，更使假新聞、陰謀論在社群大肆流竄：像是披薩門（Pizzagate）等事件層出不窮，進而破壞民主體制。（延伸閱讀：【美國大選】川普鐵粉說疫情是假的，社群謠言將重演「披薩門」事件？）

片中更指出，大眾可能以為Google只是用來搜尋資訊的地方，卻不知道搜尋結果會因為你所在的地區、興趣等而不同；Facebook也不只是一個用來查看朋友最新動態的地方。

科技巨頭透過監控用戶在平台中的互動行為、貼文停留時間等，分析用戶的喜好，勾勒出用戶的樣貌，不斷優化演算法，投放你可能感興趣的貼文，以及客製化後的廣告等，逐漸影響用戶的情緒，進而改變想法與行為。

大力駁斥》FB駁斥片中設計成癮的指控

Facebook在《What ‘The Social Dilemma’ Gets Wrong》的聲明，劈頭指出《智能社會》扭曲社群媒體平台，為困難且複雜的社會問題，憑空塑造了一個方便的代罪羔羊，更刻意忽略這些公司為解決這些社會問題所付出的努力。

接續，Facebook的聲明一一回應片中的指控，包含社群媒體的設計使人成癮、個資外洩，以及假新聞、假訊息的傳播等問題。

在聲明的第一點，Facebook表示自家產品是為用戶創造價值，而非讓人成癮，並未設計任何上癮機制，意圖增加用戶觀看時間，甚至在兩年前團隊修改動態消息（News Feed）的演算法後，全球用戶每天使用平台時間共減少5000萬小時。

早有前例》英國劍橋分析事件

早在2019年紀錄片《個資風暴：劍橋分析事件》（The Great Hack）就曾揭露英國數據公司劍橋分析（Cambridge-Analytica），透過Facebook應用程式，蒐集用戶的個資，進而投放政治廣告，試圖影響各國政治，包含英國脫歐運動、2016年美國大選等。

在聲明中，Facebook承認於劍橋分析事件中犯了錯，團隊盡可能減少對立內容、抵制假新聞，現在更成立一系列的策略保護美國大選，並已先後移除大約100個曾從事「協同性造假行為」（coordinated inauthentic behavior）的網站，刪除10萬個違反選民干預政策的內容。

紀錄片《智能社會：進退兩難》，不僅引起大眾對於社群媒體的反思、數位隱私權的關注外，更釣出科技巨頭Facebook的聲明。

究竟這些科技巨頭，真的是否有片中所指控的成癮設計、優化演算法、個資外洩等問題呢？雖然仍有爭論，但你仍可以選擇關閉通知，不再被動接受任何應用程式的訊息，或許是一個不錯的開始！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.10.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）