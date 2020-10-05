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臉書整合跨平台IG通訊 台灣搶先首波更新

中央社 / 台北5日電
臉書。 美聯社
臉書。 美聯社

臉書（Facebook）宣布整合即時通訊軟體Messenger與影像社群平台Instagram的訊息功能，強化跨平台通訊體驗，目前僅推廣至台灣等數個特定國家或地區，未來將於全球正式上線。

臉書表示，每天在臉書上有1000億則以上的訊息量，人們更依賴Messenger維持緊密連結，透過視訊通話即時聯繫，或運用GIF動圖表達超越文字與言語的感受，也在聊天室分享有趣的照片、影片或是語音訊息給親友。

目前已有超過10億用戶透過Messenger與親友聯繫。臉書在美國的資料顯示，用戶時常與同一對象在不同的App溝通，有時很難記得在哪個平台找到對話串。

現在透過整合Messenger與Instagram的訊息功能，用戶可直接透過Instagram的訊息服務，與原本在Messenger上傳送訊息的對象展開對話。

臉書將Messenger上原有的服務體驗，應用在Instagram訊息功能上，例如回覆特定訊息、轉傳訊息、調整聊天室顏色與主題。用戶將可調整預設的Emoji表情符號，且未來在傳送訊息或表情符號後，將在聊天室中出現更多不同的動態視覺效果，讓溝通更有樂趣。

臉書指出，透過此項服務更新，用戶將更方便與彈性管理隱私設定，包含掌握或限制哪些對象可直接傳送訊息，同時也能在Instagram上使用檢舉功能，在看到可疑活動時採取行動，封鎖令人感到不適的其他用戶或訊息。

Instagram 軟體 視訊

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