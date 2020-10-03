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Facebook新社團功能！可以設禁用字詞、自訂個人檔案了

聯合新聞網 / INSIDE
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管理員看過來！Facebook 針對社團推出了一系列的更新。

Facebook 在線上社群日發表了多項更新，尤其針對社團功能，特別強調管理員工具以及成員互動。

社團管理員工具

社團主題置頂。Photo Credit: Facebook

現在全球有超過 7000 萬社團管理者，而且是維持公司社團營運的核心角色，這次 Facebook 社團推出的管理工具包括

協助管理：只要先設定好規則，Facebook 可以幫忙管理社團。舉例來說，可以設定包含特定關鍵字的貼文不得發表，或者很久沒有參與社團討論、曾經被檢舉的成員不能發文。

新話題：可以用 hashtag 標籤管理貼文，並且可以將某個話題置頂，讓大家第一眼就能看到。

公開社團品牌推廣：公開社團可以透過品牌合作管理工具，連結有廣告需求的品牌，以此獲得分潤。

社群管理認證：提供系列線上課程，讓管理員可以學習如何打造社群並成長。

社群互動功能

問與答。Photo Credit: Facebook

Facebook 也推出了一些社群互動功能，促進社團討論。

聊天訊息：新增並參加社團內的即時對話。

Prompts 貼文：推出新的貼文格式，可以分享並協作特定主題的圖片，並且滑動觀看其他人的回應。

問與答：管理員可以發起文字問答，讓成員參與。

自訂個人檔案：成員可以在不同的社團性質使用不同的大頭照以及個人資訊。

Prompts 貼文。Photo Credit:Facebook

另外， Facebook 也將讓公開社團更容易被看見，不僅在首頁資訊牆上會在貼文下方推薦有討論相關話題的公開社團，在社團頁面也會針對使用者興趣和熱門話題來主動推薦社團內容。

接下來社團管理員會開始收到新功能的選項，若同意的話就可以啟用上述的工具與設定。

Facebook 社團新功能介紹影片：

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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