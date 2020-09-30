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YouTube台灣用戶觀影時間大增 遊戲類跳升12倍

中央社 / 台北30日電
YouTube示意圖。 圖／Ingimage
YouTube示意圖。 圖／Ingimage

Google今天公布最新YouTube影音趨勢，今年第2季YouTube台灣使用者在各類型影片的觀看時間，相較去年同期大幅成長，其中遊戲類影片觀看時間成長高達12倍。

Google也發現，YouTube台灣使用者觀看娛樂類及生活類影片時間成長3倍，觀看金融等知識類影片時間成長2倍。

根據Google觀察，在疫情期間，有越來越多消費者偏好上網購物，並透過網路搜尋作為購物決策依據，YouTube也成為依據之一。從2015年10月至2020年9月期間，在YouTube搜尋「推薦」相關字詞呈現倍數成長，顯示YouTube上的影音內容已成為消費者購買決策過程的關鍵要素之一。

此外，由觀眾、創作者、內容發布商和品牌建構的YouTube影音生態系，正蓬勃發展。截至2020年6月，在台灣突破百萬訂閱的YouTube頻道已達到65個，超過10萬訂閱的頻道超過1250個，為品牌創造更多分眾溝通機會。

Google表示，隨著使用者行為的改變、內容創作的蓬勃發展，YouTube以內部數據為基礎，提供使用者洞察分析、創新廣告投放解決方案，幫助品牌進一步制定精準的行銷策略、有效觸及潛在的目標消費族群，以獲得具體行銷成效。

YouTube Google

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