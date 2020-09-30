行蹤洩漏？她用手機語音輸入 背景音「請支援收銀」亂入line訊息

民眾使用手機的「語音輸入」功能可以迅速將口語轉為文字輸入，但有一名女網友卻因為手機意外收錄到賣場廣播的聲音而透露自己的所在位置，一句「有聲音」台詞引起網友共鳴，令全網笑翻。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，「我的手機一定是看不起我！不然怎麼每次用語音打字都跑不出來，但在全聯就連廣播的字都能打出來！」，原PO貼出與爸爸的對話記錄，一句「有聲音」的台詞意外引起網友注意，瞬間笑翻許多人。

原PO附上跟爸爸的聊天記錄，內容原本是她跟爸爸傳訊表示有幫忙買花生口味的餅乾，但爸爸回應「我不用了，家裡餅太多，回家說」，這時她卻傳出5字「請支援收銀」，而爸爸似乎搞不清楚狀況，完全不懂她的意思。原PO也向爸爸解釋自己的手機是用語音輸入，賣場廣播的「請支援收銀」5字意外被語音讀取，巧妙曝光她當時人在全聯。

不少網友看後直呼「有聲音！」短短5個字竟引起許多網友笑回「手機的收音功能太強」、「請支援收銀這從北到南都聽過，比歡迎光臨還有印象」、「有沒有全聯員工在家聽到『請支援收銀』會不會有莫名的衝動...」、「好鬧～怎麼那麼剛好啦」，還有網友貼出另一句「有聲音」台詞「福利熊，熊福利～～」，笑歪許多網友。