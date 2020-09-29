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兼職賣「讚」？日本新興行業開IG分身假帳戶按讚 可月入10萬

香港01 / 謝茜嘉
日本近年出現「買賣IG讚好」的新興行業，不少家庭主婦或學生族都會兼差為客戶按讚，光是為別人的IG貼文按讚，最高就可月入10萬。圖片來源／ingimage
日本近年出現「買賣IG讚好」的新興行業，不少家庭主婦或學生族都會兼差為客戶按讚，光是為別人的IG貼文按讚，最高就可月入10萬。圖片來源／ingimage

瀏覽社交媒體成為不少現代人的生活習慣，近年網紅盛行，要出名就要靠粉絲「按讚」，因此出現「用錢買賣讚好」與追蹤人數的生意。有從事「幫別人按讚」工作的日本媽媽更稱，不用照顧小朋友的時間就用電話賺外快，只要接受中介人的委託，利用Instagram的分身帳戶為客人按讚，最高可月入8萬日圓（約22088元新台幣）。她再指，現在有不少學生與家庭主婦都在做這份兼職工作，「能賺這麼多真的很感動」。

近日有日本媒體訪問買賣IG讚好的新興行業，發現不少買讚的人布滿各行各業，由店家老闆至一般民眾都有。有酒吧老闆指自己也有花錢為店舖的粉絲專頁買「讚」，只需1萬日圓（約2761元新台幣）就可以買到1萬個讚。

酒吧老闆更認為，其實買讚等同廣告費，而且比真正的廣告更為划算，「店的專頁讚數很多，就會讓人覺得是名店，1萬日圓就能輕鬆偽裝成有影響力的帳戶了」。還有位女性民眾因為想做網紅而買讚買上癮，原本她已花錢買來10萬個追蹤者，但因為貼文讚好的人數寥寥無幾，最後她選擇為每篇貼文買讚。

她解釋，因為追蹤人數與貼文按讚人數相差太大，害怕被人發現自己的追蹤人數是買來的，才索性每次發文都買讚，「能夠被大家注目的感覺很開心」。

其實當地有不少中介人專門接單為客人賣讚及追蹤人數，他們主要的工作是實際跟客戶收錢，並把當中一部份分給實際按讚的人。有中介人出面解釋，其實現今不少名人、企業都願意大花金錢經營自己的社交媒體專頁，而買讚更是平常事，「不時會有企業委託，一個案件就給1000萬日圓（約276萬元新台幣）之類的」。他們也透露，大部份「按讚員」其實是家庭主婦或是學生，最高可月賺40萬日圓（約11萬元新台幣）。

有一位從事按讚員工作的媽媽稱，其實每次都是趁小朋友在睡覺時工作，中介人要求多少個讚好就按多少，甚至會幫客人寫評論，利用數個假帳戶寫好評，過去最高曾月入8萬日圓。不過，她也表示，其實每個假帳戶也要營造得像是真人在使用，無論貼文數目、追蹤人數看起來都要「自然」，她更指自己有過百個假帳戶，這樣便可以賺更多錢。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 Instagram 網紅

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