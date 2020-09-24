YouTube Kids在台上線 提供更合適孩童觀看的影片內容

日前已經在美國等市場推行許久的YouTube Kids服務，目前終於宣布進駐台灣市場。

與先前在海外推行版本相同，在台灣上線的YouTube Kids一樣採用大尺寸圖像色彩鮮明的操作介面與清晰圖示，方便孩童點選觀看，同時收錄內容也以適合孩童觀看為主，並且與在地內容業者合作，提供包含美術、勞作、音樂、體育，以及教育相關主題內容，並且讓孩童可以透過「節目」、「音樂」、「學習」及「探索」四大類型頻道內容與播放清單影片進行互動學習。

相比YouTube收錄大量內容，YouTube Kids服務則是聚焦在適合孩童觀看內容，讓父母可以放心讓孩童使用，或是與家人一同觀看，不會在此項服務內看見不合適的內容，並且可以透過Google Cast技術將內容投放至Chromecast、Apple TV或智慧型電視裝置上觀看。

另外，為了讓父母安心，YouTube Kids也加入計時器功能，以及包含自行核准內容與是否開放搜尋功能，讓父母能進一步掌握孩童觀看內容。

目前YouTube Kids支援Android 4.1以上作業系統裝置，以及iOS 7版本以上裝置免費下載使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》