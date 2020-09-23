社群內容審查機制 恐掩蓋戰爭罪行

［台灣醒報記者陳是祈綜合報導］社群平台的內容審核機制，恐讓戰爭犯罪被掩蓋。戰爭現場的影片或者照片常因暴力、血腥等理由遭到社群媒體下架封鎖，卻可能錯失讓戰爭罪行的犯人曝光，喚醒外界關注救援的機會，且這些照片或影片可作為將來的證據。

《經濟學人》報導，社群媒體在調查戰爭罪行上，成了新的證據搜集領域。人權觀察組織報導，2016年德國在審理一名戰爭罪囚犯時，就使用他放在臉書上一張兇殘的照片，作為證據之一。

然而這讓社群媒體平台處於尷尬地位，一方面他們必須保護用戶免於暴力、血腥等信息的侵擾，因此制定嚴格的審核機制，但這也有可能讓侵犯人權的犯罪行為證據消失，更可能錯失將犯人繩之以法的機會。

從社群媒體網羅戰爭罪行的證據，對於調查團隊來講可信度高且風險小，不必像過去親自冒著生命危險進入現場蒐證，且目擊證人的錯誤率很高，從網絡遠程搜集信息不但安全且精準率高，因為犯下戰爭罪的士兵極有可能上傳相關影像炫耀，或者透過與他人的對話中大談戰爭，這些都會成為呈堂證供。

此種調查方法對國際刑事法庭之類的組織特別有利，他們沒有龐大資金和強大的法律效力，但是透過社群媒體的力量可以掌握證據，進而訴諸更高階層的法律單位。

不過從社群媒體網羅證據，除了很有可能遭到平台審查機制迅速刪除外，網絡搜羅來的證據是否在法庭上具有同等可信度，也仍是爭議的灰色地帶。

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