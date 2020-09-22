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喇叭震動好治癒？超高速鏡頭拍攝振膜上顏料 音樂一響變噴泉

香港01 / 卓柏安
音響喇叭封上一層薄膜後，將不同顏料倒在膜上，只要音樂響起便會震動顏料，隨即「聞歌起舞」，畫面相當絢麗。圖擷自YouTube
音響喇叭封上一層薄膜後，將不同顏料倒在膜上，只要音樂響起便會震動顏料，隨即「聞歌起舞」，畫面相當絢麗。圖擷自YouTube

喇叭播放重低音節拍時，振膜會不斷震動，畫面十分之有特色。專門拍攝高速短片的「The Slow Mo Guys」就對喇叭動了鬼主意，在上面放上顏料，然後播放低音音樂，再看看會有什麼事情發生？

節目主持將喇叭拆開之後，就在振膜上加上一張膠紙，他們準備好之後就將不同顏色的顏料倒進振膜，然後開喇叭播音樂。音樂一起，顏料就立即「聞歌起舞」，猶如噴泉向高處衝，然後再回到振膜上，不斷來回地獄又折返人間。

在超高速攝影機的幫助下，音樂響起震動喇叭，我們可以看到不同顏色的顏料不斷跳動，數秒之後他們關掉喇叭，顏料就已經混合在一起，極速溝色。

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文章授權轉載自《香港01》

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