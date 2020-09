臉書新介面挨轟「今年最大災難」 一招讓你重回經典版藍白介面

今年九月 Facebook 使用者將會開始使用新版設計介面,事實上 Facebook 要換掉原有經典設計已經不是新聞,從很早以前就已著手進行調整、實驗,近期很常遇到被切換為新版介面的情形,雖然可透過右上角選單將介面切換為「經典版」,但臉書也很明確表示從九月後經典版 Facebook 將會走入歷史,現在也只能切換舊版維持 48 小時,就是一個要強迫使用者接受的概念。

雖然不是無法接受新設計,而是 Facebook 新版介面確實很難用,而且看起來很醜,被許多人戲稱為今年最大的災難之一。根據以往經驗在每次服務或軟體大改版時都會有人寫出外掛來維持舊版設計,當然這次 Facebook 改版也不意外。

本文要介紹的「Old Layout for Facebook」是一個免費 Chrome 擴充功能,安裝後啟用就能讓 Facebook 介面回到經典設計,目前這個外掛已經有超過 10000 名使用者下載,依照說明,它將瀏覽器 user-agent 改為 Facebook 新介面不支援的字串,就能繼續停留在舊版,在九月更新前應該都能使用。

未來臉書也許會阻擋類似的作法,Old Layout for Facebook 開發者會持續更新此外掛,盡可能讓使用者能停留在 Facebook 經典介面,當然最終還是要試著接受新的介面設計,不過在 Facebook 將它完善前我仍傾向繼續使用舊版,在操作上比較習慣,而且看起來眼睛較舒服。

Old Layout for Facebook Chrome 線上應用程式商店

使用教學

STEP 1

在寫這篇教學時還是能從 Facebook 右上角選單「切換成經典版 Facebook 並維持 48 小時」,當然時間一過就又會被切回新版介面,雖然新版介面提供淺色、深色兩種風格,但各種功能位置太寬、留白空間太多,操作上真的不如經典版好用 (也可能是大家已經習慣舊版)。

STEP 2

開啟 Old Layout for Facebook 擴充功能頁面,點選右上角「加到 Chrome」安裝到瀏覽器。

STEP 3

接著點選右上角 Old Layout for Facebook 按鈕,將 FB Old Layout 切換為「Enabled」啟用模式,啟用後必須重新整理所有 Facebook 分頁才會看到效果。

透過 Old Layout for Facebook 外掛可以強制讓使用者回復到 Facebook 傳統版介面,也就是原本的藍白色風格,不過不確定能維持多久時間,或許在臉書把切換回傳統設計的功能關閉後還能持續使用一段時間吧!無論如何,如果想要使用 Facebook 舊版介面可以試著安裝這個外掛。

值得一試的三個理由: 1.讓 Facebook 回復舊版經典介面,不受臉書改版限制 2.將瀏覽器 user-agent 修改為新版不支援的字串,強制使用舊版設計 3.支援 Google Chrome、Microsoft Edge 或其他 Chromium 瀏覽器

《原文刊登於免費資源網路社群,由Pseric撰寫。》