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臉書推出一起觀看免費功能 可與朋友線上同樂

中央社 / 舊金山14日綜合外電報導

在因疫情實施封鎖期間，無法與朋友外出聚會，造成線上觀看派對人數大幅增加，臉書（Facebook）也趁機推出「一起觀看」（Watch Together）的免費新功能。

全球最大社群網站臉書今天在全球的即時通訊平台Messenger推出「一起觀看」的免費功能。

臉書產品經理米切瓦（Nora Micheva）在部落格發文表示：「過去幾個月，透過影片與他人連結，在我們Messenger社群變得更為重要，這是可以理解的。」

「我們創建『一起觀看』功能，讓大家與朋友和親人共度寶貴時光，盡可能有身歷其境的感受。」

根據米切瓦，Messenger每天有超過1.5億通視訊電話，每天利用此服務傳送的影片逾2億支。

「一起觀看」設計的目的為讓用戶與朋友利用視訊電話聊天的同時，也能享受看影片的樂趣。

米切瓦說：「不管是看熱門影片、電影、球賽精華、化妝教學或Facebook Watch原創影音，這個功能可以同時讓你看到朋友的即時反應。」

「一起觀看」可從Messenger視訊電話啟動，參與人數最多8人，也可透過最多50人視訊通話的Messenger Rooms開啟此功能。

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