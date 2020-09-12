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今日臉書好卡！網友哀號「整天都在轉圈圈」
你的臉書頁面今天也卡卡嗎？臉書今日傳出故障，據「蘋果仁」報導，今（12）日下午臉書的桌機和手機版都無法更新動態，臉友們想刷新頁面不是看見轉讀取圈圈，就是出現「發生錯誤，這可能是我們正努力修復的一項技術問題所導致，請嘗試重新載入此頁面」的告知。
蘋果仁指出，故障情形從下午持續至截稿時間都尚未恢復，且無論是在iOS、Android都有相同狀況，目前無論是更改首頁排序、或者是更新App都無法排除這個問題。
不少網友也在「爆怨公社」抱怨「一直繞圈圈、一整天都是這樣」，並表示就算重新下載問題依然存在，甚至一度以為是自己手機問題，另有網友表示可能是因為今日有下雨打雷的關係。目前尚不清楚為何會發生故障，仍待臉書自行修復。
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