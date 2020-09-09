直播自殺影片流傳 臉書處理龜速遭撻伐

臉書未及時下架的自殺直播影片，導致影片流傳，無數青少年目睹，引外界撻伐。8月底一名退休美軍McNutt在臉書直播自殺過程，但當時臉書沒有及時受理用戶檢舉及刪除，導致影片外流到各大影音平台，導致多國青少年看到該血腥影片，臉書緩慢的行動和有問題的道德審核標準，招致嚴厲批評，也讓抖音等其他影音平台跟著「背黑鍋」。

《Vice》報導，網路上瘋傳的自殺直播影片是來自於8月底，一名退休美軍McNutt在臉書直播中自殺。在媒體訪問時，臉書聲稱在影片上傳之後就「迅速」刪除封鎖，然而根據臉書用戶Steen的截圖，控訴臉書的「迅速行動」根本是胡扯，因為臉書收到用戶對該自殺直播影片的檢舉後，非但遲了快一個多小時才做出回應，甚至表示該影片「未違反社群準則」，直到隔天才被下架。

然而臉書遲到數小時的行動，已經讓影片迅速散播出來，甚至上傳到其他平台，讓無數青少年看到這則驚悚的影片，臉書也被大力批評行動緩慢且道德審核有問題。Steen表示，影片流傳出去後，她與朋友不斷試著向臉書檢舉，可是已經阻止不了影片快速散播，對此他感到非常失望且憤怒。

《每日電信》報導，因為臉書的行動遲緩，其他平台也都在拼命圍堵這則影片的擴散，包括抖音，甚至還要「背黑鍋」。抖音表示，雖然已經祭出嚴厲的封鎖處分，拼命刪除，效果還是有限，且讓許多不曉得影片原始出處的用戶，轉而批評抖音，認為抖音才是罪魁禍首，殊不知抖音也是受害者之一。

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