Facebook打造 對應虛擬視覺使用的擬真音場技術

除了Bose、Sony、Dolby，以及多數新創均開始著手打造對應虛擬視覺應用的擬真音場技術，Facebook目前也藉由旗下Facebook Reality Labs研擬對應虛擬視覺使用的擬真音場技術，預計用在Oculus Quest等虛擬視覺裝置，或是應用在Facebook旗下服務。

此項技術原本預計在9月16日舉辦的Facebook Connect活動上揭曉，稍早則是在對外透露Facebook Reality Labs目前投入擬真音場技術研究項目。

其中，Facebook藉由配掛在擴增實境眼鏡原型裝置的指向麥克風進行收音，藉此創造可配合虛擬物件呈現的擬真音場效果，另一個設計則採用類似Sony提出360 Reality Audio技術的拾音方式，透過記錄使用者在聲音遠近、不同環繞方位時的耳型變化，藉此呈現使用者在虛擬視覺環境中不同位置的聲音感受。

相較虛擬視覺給人直接的擬真感受，透過擬真音場更能讓使用者獲取彷彿親臨真實環境的感覺，彷若虛擬角色就在耳邊呢喃，或是讓使用者能在虛擬環境中聽聲辨位，藉此讓虛擬實境體驗感受更為擬真。

同時，Facebook也說明此項技術不僅可應用在虛擬視覺，包含地圖導航、遊戲應用也能藉由擬真音場技術讓使用者能透過聲音直覺操作，或是創造全新互動模式。

而更多細節，預期將會在9月16日舉辦的FAcebook Connect活動中透露。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》