IG熱潮退？他驚覺自己回鍋用FB 網揭原因：廣告狂洗板超煩

現代人除了人手一機之外，就連擁有社交平台FB、IG等帳號也是標準配備，因此社交平台的使用率也逐漸普及。近來就有網友發現自己漸漸由IG轉回使用FB，引發許多網友討論兩者的使用經驗。

一名網友在PTT聊天板PO文表示，以常見的社交平台而言，他認為雖然大部份年輕人都轉往使用IG，長輩都在使用FB，「但最近覺得用FB吸收消息資訊或觀看照片、影片反而比IG更清楚」，按讚文章也比較會擴散出去，便好奇是否也有其他人也有這樣的轉變。

文章引發網友討論，有網友就認為「IG熱潮」已退燒，不僅改版後使用體驗不如從前，連廣告置入也愈來愈多，讓人厭煩，有人就表示「IG自從被FB收購後就變難用」、「IG的主頁變成隱藏舊貼文、顯示建議貼文，真的很爛」、「IG真的一堆廣告業配…」、「IG全都建議貼文！煩死！」、「IG廣告和業配動態真的越來越多」。

也有網友提到自己為何選擇回歸使用FB，「最近發現FB社團很實用」、「FB看新聞很方便」、「FB會有一些資訊性的文章，但IG都是照片」、「很多專業資訊或知識都FB才有的，想學東西會看FB」、「還是喜歡用FB，感覺IG比較適合愛拍照的人」。

另外也有人認為兩種平台各有優缺點，可以共同使用，「兩個平台定位不一樣啊，臉書是以文字內容為導向，IG是圖結合興趣為主」、「IG單純打字可以發限時啊！或是隨便挑張圖也可以」、「FB很多政治文，訊息取得快速，但新版的介面很難用」、「用IG分享生活比較輕鬆，用FB追時事比較方便」。