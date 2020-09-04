快訊

勞保年改方向曝光 月領金額恐少2.5～3成

台灣人善不善良？一個香港新移民的街頭體驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IG熱潮退？他驚覺自己回鍋用FB 網揭原因：廣告狂洗板超煩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示發現自己最近回鍋使用FB，認為FB功能比IG好用，因此好奇網友是否也有同感？示意圖／ingimage
一名網友PO文表示發現自己最近回鍋使用FB，認為FB功能比IG好用，因此好奇網友是否也有同感？示意圖／ingimage

現代人除了人手一機之外，就連擁有社交平台FB、IG等帳號也是標準配備，因此社交平台的使用率也逐漸普及。近來就有網友發現自己漸漸由IG轉回使用FB，引發許多網友討論兩者的使用經驗。

一名網友在PTT聊天板PO文表示，以常見的社交平台而言，他認為雖然大部份年輕人都轉往使用IG，長輩都在使用FB，「但最近覺得用FB吸收消息資訊或觀看照片、影片反而比IG更清楚」，按讚文章也比較會擴散出去，便好奇是否也有其他人也有這樣的轉變。

文章引發網友討論，有網友就認為「IG熱潮」已退燒，不僅改版後使用體驗不如從前，連廣告置入也愈來愈多，讓人厭煩，有人就表示「IG自從被FB收購後就變難用」、「IG的主頁變成隱藏舊貼文、顯示建議貼文，真的很爛」、「IG真的一堆廣告業配…」、「IG全都建議貼文！煩死！」、「IG廣告和業配動態真的越來越多」。

也有網友提到自己為何選擇回歸使用FB，「最近發現FB社團很實用」、「FB看新聞很方便」、「FB會有一些資訊性的文章，但IG都是照片」、「很多專業資訊或知識都FB才有的，想學東西會看FB」、「還是喜歡用FB，感覺IG比較適合愛拍照的人」。

另外也有人認為兩種平台各有優缺點，可以共同使用，「兩個平台定位不一樣啊，臉書是以文字內容為導向，IG是圖結合興趣為主」、「IG單純打字可以發限時啊！或是隨便挑張圖也可以」、「FB很多政治文，訊息取得快速，但新版的介面很難用」、「用IG分享生活比較輕鬆，用FB追時事比較方便」。

社交 廣告 Instagram Facebook PTT

延伸閱讀

YouTube忠實粉絲看過來！超實用「隱藏版9功能」大公開

滑IG沒新動態卻跳出一堆陌生貼文 網友崩潰：好商業模式

Google廣告超了解你！網友一看設定崩潰「連我窮都知道」

民國86年就有！「史萊姆的第一個家」每日持續更新 網讚台灣的文化遺產

相關新聞

IG熱潮退？他驚覺自己回鍋用FB 網揭原因：廣告狂洗板超煩

現代人除了人手一機之外，就連擁有社交平台FB、IG等帳號也是標準配備，因此社交平台的使用率也逐漸普及。近來就有網友發現自己漸漸由IG轉回使用FB，引發許多網友討論兩者的使用經驗。

調查：平均每天三位名人的臉書帳號遭盜

趨勢科技發現自2020年六月以來，知名Facebook粉絲專頁被盜的情況愈趨嚴重，網路犯罪分子瞄準來自台灣、印度、澳洲、...

滑IG沒新動態卻跳出一堆陌生貼文 網友崩潰：好商業模式

在社群平台當道的時代，不少Instagram用戶發現，近期的介面會在用戶滑完所有IG還沒看過的動態貼文後，就跳出一堆「建議貼文」。不少用戶因此疑惑，明明從未追蹤那些帳號，「建議貼文」也未必是自己感興趣或經常搜尋的內容，不禁訴苦道「超討厭！完全不想看到別人的貼文啊！」。

Google Search以卡片方式讓人更快找到工作、食譜 或是進行商品比價

針對使用者經常透過Google Search在商品購買前做好功能與價格比較功課，或是用於尋找菜單食譜內容，甚至透過Google Search搜尋工作職缺，Google在此類使用需求增加以卡片形式呈現的搜尋結果，並且會依照使用者搜尋記錄自動加入更精準的查詢結果，並且依照時間做更新，避免使用者找到舊資訊。

打擊極右派陰謀論 臉書大刀闊斧狂刪帳號粉專

臉書公司今天表示已經移除臉書與Instagram上數百個與極右派「匿名者Q」（QAnon）陰謀論有關的團體，並對另外近2...

Podcast成耳中金礦！6成聽眾願付費訂閱

2020年台灣Podcast市場蓬勃發展，不過當Podcaster有沒有「錢途」？有台灣Podcast公司進行聽眾問卷調...

Have I been pwned？檢查你的E-mail、信用卡等個資是否已被駭客竊取

近年來大型網路服務被駭客入侵，竊取用戶個資的新聞層出不窮，只要一不小心，可能就是數十萬，甚至數百萬筆使用者資料被公佈在網路上，這些資料包含帳戶名稱、E-mail 、密碼，信用卡資料等等，雖然大部分的服務都會以加密方式來處理使用者的密碼，但要是密碼組合太過簡單，也是有可能遭到破解的。

念經也能當直播主！17LIVE全民主播造夢學院創斜槓人生

當新一代「我的志願」已經變成直播主、YouTuber，單靠顏值吸引粉絲已經不夠，新型態的直播平台紛紛加入更多娛樂化元素，...

挑戰TikTok Instagram推出新短影片功能

社群平台Instagram今天推出新的短影片功能，直接挑戰遭美國總統川普盯上的影音平台TikTok

Google刪2,500個中國相關YouTube頻道 稱清除不實資訊

科技巨擘Google表示，已刪除逾2,500個與中國大陸有關的YouTube頻道，作為在這個影片串流平台清除不實資訊（d...

兩大敗筆…YouTube社群字幕掰了 九月終止社群協力功能

上週 YouTube 宣布了將於 2020 年 9 月 28 日關閉讓網友幫忙上字幕、翻譯標題的社群協力功能，現有已編輯好的字幕草稿也必須在此之前發布，而已經公開的字幕則會保留下來，頻道創作者可以繼續管理已經存在的字幕。

快更新！LINE最新電腦版6.2 終於新增深色模式

在台灣有許多重度使用者的LINE電腦版，最新推出6.2版更新，再度送上多個貼心功能，讓大家在使用時能與手機版體驗更一致，...

熱門新聞

民國86年就有！「史萊姆的第一個家」每日持續更新 網讚台灣的文化遺產

Google新機即將到來！Pixel 5、Pixel 4a 5G現身美國FCC認證網站

NVIDIA RTX 30系列顯卡很威 但為何棄台積電7nm製程採用三星三年前的8nm製程？

全球大Wi-Fi有譜？SpaceX稱衛星網路Starlink網速已達100Mbps

考量特殊天線設計 傳僅1款5G iPhone支援毫米波

第三代AirPods明年上半推出：改入耳式設計和更便宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。